台灣人工智慧年會 賴清德：AI力即國力

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副總統賴清德今（15）日上午出席台灣人工智慧年會時表示，AI是台灣機會之窗，但廣達董事長林百里告訴他「AI力就是國力」，他相當認同。他說，AI是一把神兵利器，每一個人都要有學習及接觸AI能力，希望帶動台灣經濟包容性成長，用AI力量把台灣機會之窗愈開愈大，國力愈來愈強。國科會主委吳政忠則說，未來10年是黃金新創10年，有生成式AI及IC晶片設計加入，為台灣各行各業帶來創業機會。

台灣人工智慧學校基金會今主辦2023 Taiwan AI Academy Annual Conference 台灣人工智慧年會。賴清德大力支持人工智慧相關政策，被台灣人工智慧學校封為「榮譽校友」， 他今天出席年會時表示，台灣人工智慧學校6年來已栽培超過1萬名以上專才，對未來台灣人工智慧發展可帶來重大貢獻。

賴清德說，他去年出席年會曾講過「科技或人工智慧是台灣的機會之窗」，但坐在隔壁的林百里告訴他「AI力即國力」，這句話更加重要，他十分認同，趨勢愈來愈明顯，AI已愈來愈生活化。

他指出，2022年OPEN AI發展ChatGPT，影響改變人類生活愈來愈廣愈大，由ChatGPT可以通過美國醫生律師考試，Google工程師面試可以看出來。

賴清德表示，AI需要大量運算，需要晶片及ICT相關產業配合，AI產業愈發展對ICT產業實力很強的台灣，是一個很好的機會。另由於地緣政治的變化，供應鏈都在重組，全球都在尋求一條可信賴的供應鏈，台灣是民主國家，ICT產業又這麼強，自然全球在地緣政治供應鏈重組中，台灣地位會愈趨於更重要，台灣的機會之窗也會愈開愈大，國力會愈來愈強。

賴清德說，他在院長任內推動推動人工智慧四年行動方案，4年計畫在2021年屆滿，至於未來應怎麼做？他對國科會主委吳政忠的主張完全認同，未來台灣應擁有自己的人工智慧對話引擎，目前全球2億多人使用生成式AI，有5千萬人是屬於重度使用者，愈來愈多國家企圖建立屬於自己的對話引擎，特別在醫療法律等方方面，才不致幫助別人，使用別人的對話引擎，把自己的資訊都公開，也要有法律保障及協助支持發展。

他並補充，要秉持民主的精神，AI是一把神兵利器，應是每一個人都要有機會接觸到AI學習的機會，不管偏遠都會，社經地位，公司大小，從而提升企業及個人競爭力。另外，AI帶動台灣經濟發展時是包容性的成長，能兼顧弱勢，如此社會將更和諧，也能更贏得人家的尊敬。

國科會主委吳政忠也表示，過去五年多來，AI學校以培育出超過1萬人的人工智慧大軍團，這是邁向未來10年20年至30年的重要支柱。他說，去年OPEN AI、ChatGPT帶動AI浪潮，為國家、社會帶來更劇烈的影響，全面翻轉人文、社會、法律、道德思考，讓各國領袖自去年11月起開始睡不著。生成式 AI 翻轉整個科技，超過工業革命，取代一部分腦袋和四肢，成為「類人類」，帶來極大衝擊，卻也為年輕人帶來極大機會。

吳政忠強調，台灣不能沒有自己的對話引擎，要做出台灣自己的對話引擎，英文名為「Trustworthy AI Dialog Engine，TAIDE」，中文就叫做「可信賴對話引擎」，這個引擎可讓各行各業大家可在上面蓋房子，這是一定要有的通用引擎，公私協力下，年底前就會問世，開放給各產業。另這個引擎不能沒有規範，規範太早會限制產業發展，因此先有指引讓各機關構認識，且讓產業先自律，要有監測機制，最後訂法律。

吳政忠說，未來10年是黃金新創10年，有生成式AI及IC晶片設計加入，為台灣各行各業帶來創業機會。國科會正結合各部會推出「晶創台灣」方案，下年度編120億預算，全球都要找台灣合作，要趁勢要為台灣布全世界的局。