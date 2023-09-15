力拚全球展店！繼光香香雞領先餐飲宣布加薪4％

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2024年基本工資調幅於9／8才剛定案，台式炸雞鎖品牌繼光香香雞，領先餐飲界宣布10月起門市夥伴加薪4％，看好餐飲業下半年至明年景氣，加強國內與東南亞展店力道，同步釋出上百名職缺、擴大招募，挹注展店動能。

繼光香香雞執行長黃智雄表示，少子化使人餐飲業人力池高度競爭，為消弭業界普遍對於餐飲低薪的印象，並改善餐飲就業環境，於今年10月起領先強化門市夥伴薪資待遇及福利，提升繼光香香雞門市人員薪資4％，並且通過每月考核還能調薪，最高可達36,000～40,000元。同時也注重夥伴的生活平衡，提供每月10天的例休假。門市店長除了獎金外，更可以參與門市的淨利分潤5％，透過經營管理為自己創造百萬年薪。

此外，繼光香香雞同仁更可以選擇和公司合資或是獨立內部創業，一圓創業夢想。另外公司內部更舉辦炸雞職人盃競賽，若得到前三名職人盃名譽可另行年度加薪，都是優於多數餐飲同業平均值。

繼光香香雞也積極於全球強力拓點預計下半年將陸續展店，9／16前將完成駐「美麗華百樂園」、9／28在有號稱全台最大誠品進駐的「新店裕隆城」正式試營運，10月更首次進駐桃園機場，等飛機的旅客未來都能享受的到代表台灣邁向國際的台式炸雞。澎湖首間繼光香香雞也將有望於明年10月登島，目前繼光香香雞除了在全台有70逾間，在加拿大也有2間門市菲律賓除了Estancia Mall、Eastwood city、 TriNoma Mall再加上今年將於年底前開幕的菲律賓Ayala Malls Manila Bay總計有4間，全球含中國門市至年底前將可達500逾間，目前透過新展店未來有望持續帶動強勁的營運動能。