董事應為公司及股東謀最大利益 不得藉由關係人交易圖謀私利

甲君係上市公司A公司董事兼副董事長，為出售其實際控制之B公司名下之不動產，遂刻意向A公司隱瞞系爭不動產屬關係人交易之資訊，使A公司為不利益且不合營業常規之交易，致A公司以非正當常規程序，高價購入系爭不動產，此業經投保中心依法起訴請求甲君應對A公司負損害賠償責任。

案例說明

本件原審法院認定甲君雖有隱瞞系爭不動產是關係人B公司所有，使A公司為不合營業常規之交易，且未盡善良管理人之注意義務，惟卻認定無法確認多次之鑑估價報告，何者方屬系爭不動產之合理市價，逕而判決駁回原告投保中心之請求。

然本件最高法院明確闡述若交易雙方因具有特殊關係，未經由正常商業談判達成契約，且其交易條件未反映市場之公平價格者，即屬不合營常規交易態樣。而甲君隱匿關係人交易，使A公司董事會未依正常之內部控制程序，評估交易成本之合理性，即達成買賣交易條件及價格，並衡以多數估價報告就相關不動產之評估價格，均低於交易價格，則原審法院竟認A公司在未經評估關係人交易此情之下僅因損害額無法認定，即逕稱A公司無損害，顯未斟酌關係人不動產交易之經驗法則，故廢棄發回原審法院更為審理。

公司董事應注意

公司董事應本於善良管理人注意及忠實義務，為公司及股東謀取最大利益。如董事隱瞞關係人交易，使公司未依正常流程進行評估、決議，以高價購入不動產而謀取私利，此經最高法院裁判揭示有違反公司營業常規，與一般正常交易顯不相當而欠合理。是以，依公司法第23條第1項規定，董事身為公司負責人須負損害賠償責任，因此，董事必須謹慎執行董事職務，切勿心存僥倖！（參考最高法院112年度台上字第843號民事判決）