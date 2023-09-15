觀光署揭牌 鄭文燦：提出好方案會優先支持

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歷經12年組改，交通部觀光署揭牌典禮於15日舉行。行政院副院長鄭文燦表示，行政院成立振興觀光產業推動諮詢會議後，未來每個月會開一次會，只要在觀光主流化的政策底下提出好的方案，一定會優先支持。交通部長王國材則期待明年恢復1200萬人次來台目標。

王國材致詞時表示，今天是歷史時刻的重新開始，今年截至目前已有400萬人次來台，今年底將達到600萬人次目標，明年則希望回到1200萬人次，這次找觀光署長周永暉回來，就是看重他是當初突破千萬旅次的推手，希望一起努力恢復到疫情前水準，甚至超越疫情前。

王國材並提到，鄭文燦會召開行政院觀光產業諮詢會議，跨部會與公私部門討論，最重要任務就是協助觀光署跟大家發展觀光。

鄭文燦致詞時說，觀光署成立是在組改中最有共識的，而這天等了很久，希望給觀光署最大力量跟支援，在疫後特別預算也編了很多經費，未來他每月都要主持一次觀光振興會議，且要求各部會都要提方案，包含環保署提出如提升公廁方案、雙鐵要提出雙鐵旅遊、經濟部要針對會展產業提出方案、內政部則要針對國際的人團交流，另外教育部也要負責體育文化、教育旅行等。

鄭文燦說，王國材提到明年要達到1200萬人次國際旅客來台，是一個高標，也是很大的挑戰，另希望國際郵輪的旅客恢復到8成，高端的旅客也要從5％提升為20％。

鄭文燦說，行政院成立振興觀光產業推動諮詢會議後，會用部會合作、專家參與還有產業對話等三個角度，擬定更好的政策，觀光主流化不會是只有觀光署一個署的責任，政府部門、民間部門大家一起來合作，藉由觀光產業讓世界看見台灣，也體驗台灣的魅力，這對台灣來說也會是無形資產。

此外，鄭文燦也回應目前觀光面臨的問題，一是有關陸客來台，他說，目前已經開放港澳自由行，也開放第三地的陸客來台，反應都不錯，港澳、日韓跟東南亞是旅客四大來源地區，大陸商務旅客也都做了適度的放寬，希望兩岸同時開放團客的方向仍然不變，期盼逐步、健康有序的交流。

針對觀光旅宿業人力不足問題，鄭文燦說，人力跟人才是政府很重視的問題，會請交通部、勞動部、教育部、僑委會一起來協助，讓觀光旅遊業所需要的人才人力獲得補充。

鄭文燦說，第三是行政資源的投入，未來只要是好的方案，在觀光主流化的政策底下提出，一定會優先支持，請觀光署放心，等了很久所以會獲得更大的力量，政府會做觀光署最好的後盾。