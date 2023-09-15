澳洲智庫報告 中國在8成尖端技術研究領域居首

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據《日本經濟新聞》引述澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）發佈的尖端技術研究國家競爭力排名，在極超音速和水下無人機等23個領域中，中國在19個領域排在首位，約占8成。這反映了中國推進舉國投資、領先美歐日的局面。

報導稱，澳洲戰略政策研究所以美英澳「三邊安全夥伴關係（AUKUS）」列為優先課題的23項技術為對象，分析了2018～2022年發佈的220萬篇論文。選取引用次數最多的前10％，統計了作者等訊息，計算出各國的占有率。在中國未排在首位的4個領域，均是美國居首。

在以音速5倍以上的速度飛行的「極超音速」相關領域，中國占據7成以上的比例，領先於美國、英國和德國。

中國正在開發速度更快、軌道更難預測的極超音速導彈，以突破假想敵的導彈防禦網。這種武器可能成為徹底改變軍事優勢的「遊戲規則改變者」。澳洲戰略政策研究所將其定位為中國技術壟斷風險較高的領域。

在被稱為「水下無人機」的「自主式水下航行器（AUV）」領域，中國占到近6成。排在第2位的美國還不到1成，中國表現突出。

該領域被認為集中了可在高水壓下保護設備的耐壓外殼、無人航行控制技術、通信技術等高科技技術。在此次調查中，中國在海底無線通信、水下聲波探測器（聲納）方面也具有優勢。

在人工智慧（AI）和量子等領域，中美展開激烈爭奪。在與AI相關的6個領域中，中國在無人機等4個領域排在首位，美國則在尖端積體電路(IC)設計等方面領先。

在量子相關的4個領域中，中美分別在2個領域占據首位。在有望應用於量子計算和醫療等領域的高靈敏度量子傳感器方面，美國占據優勢，而在量子計算機也難以破解的「後量子密碼」技術等方面，則是中國領先。

報導引述澳洲戰略政策研究所的所長Justin Bassi指出，「這體現了中國尋求在安全保障相關的重要技術上占據優勢的戰略意志」。

中國與西方圍繞尖端技術的主導權之爭正日趨激烈。中國2015年發佈的振興高科技産業的政策《中國製造2025》確定了10個重點領域，力爭在迎來建政100周年的2049年躋身世界製造強國的前列。

中國把包括半導體在內的新一代信息技術、海洋工程、尖端數控機器人等領域定位為重點對象。

美國在川普前政府時期表現出警惕感，在高速通信標準「5G」等高科技領域推進與中國脫鉤。拜登政府繼續加強尖端領域的對華限制。

此外，美國總統拜登8月簽署了一項限制美國對中國投資的總統令。包括尖端半導體、人工智慧和量子技術。對華限制擴大至商品和資金流動，其背景是對中國在技術上領先的危機感。

報導稱，日本進入前10名的只有量子計算和後量子加密技術等7個領域。