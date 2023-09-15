氣候變遷挑戰 蔡英文：投入5,800億公建預算增加韌性

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總統蔡英文今（15）日上午接見「社團法人中國工程師學會112年度各項獎章得獎人」時表示，今天下午，中國工程師學會和各專門工程學會將舉辦聯合年會，探討企業界和工程界如何促進淨零轉型。她說，國家整體的公共建設預算已經增加到5,800億，強化全國的基礎建設，提升台灣面對氣侯變遷挑戰的韌性。

蔡英文致詞時首先恭喜得獎人獲得「中國工程師學會」的表揚，也對大家的貢獻致上最高敬意。在場的得獎人分別來自產、官、學、研各界，長期以來都在專業領域努力不懈，大力推動國家的進步發展。

她感謝「中國工程師學會」楊正宏理事長，率領中工會推動工程在學術領域的發展，且積極拓展和國際相關團體的連結，提升台灣工程在國際上的能見度和影響力。長期以來，中工會透過遴選會士和頒發各類工程獎項，展現台灣工程師的卓越成就。今年，新任的四位會士都受到各界的推崇和肯定。

其中，台北科技大學宋裕祺特聘教授擔任過工程顧問公司的工程師，在產、官、學、研各界都有豐富的資歷，曾經獲得各學會20多件論文獎。在2022年，她曾代表土木技師公會全聯會，頒發「土木工程教育傑出貢獻獎」給宋特聘教授。今天很高興再次見面，也再次恭喜獲獎。

蔡英文接著指出，台灣海洋產業聯合會邱永芳理事長，不僅推動成立「國家海洋研究院」，研訂「海洋基本法」，也獲得海洋委員會海洋研究的最高榮譽－「一等海研專業獎章」，以及公務人員一等服務獎章，是台灣海洋研究的重要支柱。

另薛文珍博士在2021年，成立非營利志願社群—「微笑頻率研究室」，聚焦在身心安頓及科技結合的研發工作。2022年，薛博士也獲聘行政院性別平等會唯一工程科技界委員，並三度率團出席世界工程組織聯盟（WFEO）大會。同時，她更在國內爭取成立女性工程師委員會，促進女性在工程領域的發展以及專業影響力。

蔡英文談到，施義芳董事長則率領台灣世曦工程顧問公司，為國內許多重大交通建設，進行規劃、設計、監造，更透過專業，為臺灣的外交盡心力。上週，她在史瓦帝尼參訪了史京政府醫院的門診和急診大樓。這棟由臺灣和史瓦帝尼合作改建的大樓，就是出自台灣世曦之手；還有前陣子，她到金門參訪去年完工的「金門大橋」，也有台灣世曦的投入，在臺灣公共工程史上留下輝煌的一頁。

除了感謝四位會士的重大貢獻，她也要感謝在場的傑出工程教授、傑出工程師、優秀青年工程師、詹天佑論文獎的得獎人，以及各個產學合作績優單位，在工程領域的努力以及付出。

蔡英文提到，今天下午，中工會和各專門工程學會將舉辦聯合年會，且探討企業界和工程界如何促進淨零轉型。這幾年，面對極端氣候、2050淨零轉型等重大挑戰，國家整體的公共建設預算已經增加到5800億，來強化全國的基礎建設，提升臺灣面對挑戰的韌性。她期許大家持續發揮專業，以科技和創新，一起促進台灣成為更繁榮、永續的國家。