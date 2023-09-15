陸黃金飾品每克飆破人民幣600元 期貨價格再創新高

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近日黃金市場整體呈現內強外弱走勢，國內黃金價格連刷新高，美元計價黃金則仍維持相對震盪格局。上海期貨交易所黃金期貨主力合約（AU2312）價格15日再創12年以來新高，達到每公克人民幣（下同）476.8元。

東方財富網報導，中信證券研報預計，今年年底至明年初美元美債回落或令黃金價格升至每盎司2050美元左右。在風險性事件的催化下，黃金價格突破前高的可能性大，且預計滬金突破前高的可能性較倫金更大。

儘管國內黃金價格走高，但消費者的購買熱情不減。據央視財經報導，近期，國內金價持續在高位波動，多家品牌金店的黃金飾品零售價已突破每公克600元。有黃金飾品店表示，從8月開始，店裡購買黃金飾品的人數就在不斷增加，有很多年輕人來購買，最受歡迎的黃金飾品是戒指和手鐲。

根據中國黃金協會資料顯示，今年上半年全國黃金消費量554.88公噸，年增16.37％；其中黃金首飾消費量368.26噸，年增14.82％。中國黃金協會指出，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，經濟回升向好，全國黃金消費總體恢復較快。國家統計局資料顯示，金銀珠寶成為上半年商品零售類別中增長幅度最快的品類，持續為拉動經濟增長貢獻力量。

南華研究院分析師夏瑩瑩表示，國內金價的強勢，一方面受人民幣匯率及黃金進口受限因素影響，國內黃金供應趨緊。另一方面從需求側看，國內黃金消費需求旺盛亦推高金價。從婚嫁用金看，因2024年不含立春，導致部分婚嫁提前至2023年；其次，隨著黃金工藝改進和設計感增強，年輕人對黃金的消費需求上升；此外，黃金在資產配置中的作用和抵禦風險的能力，也增加黃金投資需求。