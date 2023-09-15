2023台灣仿生設計競賽 新創團隊首度獲獎

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由台灣仿生科技發展協會主辦的2023台灣仿生科技競賽，今（15）日於新北市政府舉辦頒獎典禮，今年首度有新創團隊獲獎，協辦的新北市府也提供「永續漁業創新獎」、「蛻變交通獎」、「永續循環經濟創新獎」及「永續城市獎」等特別獎，農業局長李玟期許更多青年投入成立新創團隊，將創意作品運用於社會上，一起邁向永續城市。

新北市政府與台灣仿生科技發展協會合作已邁入第5年，本次競賽以「如何透過仿生設計邁向2050淨零目標？」也呼應新北市推動青年參與公共議題及SDGs永續發展城市等相關政策，為青年提供一個發展舞台。

仿生科技是透過觀察並模擬自然界生物習性，包含生物本身結構與行為，從中得的設計靈感，將其化為實體運用於社會上，來達到節能減碳的目的，對於當前追求永續發展、淨零碳排的全球共識更顯重要。

今年頒獎典禮也邀請曾在2020年以「A Sensitive Wall」參加仿生設計競賽，榮獲台灣海選佳作並入圍全球前10大團隊，並於美國培訓後返台成立仿生科技公司的「綠亦有限公司」執行長賴弘翌經驗分享，鼓勵學生將點子轉化成實體商品的過程，鼓勵優秀作品朝實體化方向邁進，使作品不再是概念，而是能真正投入市場應用。

本次競賽大專暨社會人士組共有來自12個大專院校、1家新創團隊參與，共募集64件團隊作品，另有高中職組賽事，藉此向下扎根，為競賽增添更多青年創造力，同時作品的涵蓋陸海空領域且首度有新創團隊投件獲獎，顯示競賽已受業界重視與認同。

獲得新北市「永續漁業創新獎」的新創團隊「加一點」以「海洋淨化者：洋漁之翼」獲獎，創作概念是受鮣魚、鮫魚魚體結構啟發，設計成保護海洋環境可裝載海廢收集裝置，增加過濾效益，減少對動力依賴而獲獎。

李玟表示，將概念轉換成實體投入市場應用是一條充滿挑戰的道路，相信所有參賽青年能運用熱情與毅力克服困難，為永續環境盡一份心力，新北市也將持續支持仿生設計競賽，為學生提供發揮創意舞台並投入公共議題與國際接軌，鼓勵青年勇敢追夢。