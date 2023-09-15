周永暉回鍋首任觀光署長 曝優先展開3大工作

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

歷時12年組改，觀光署於15日揭牌，首任署長由台灣突破千萬旅客來台的前觀光局長周永暉出任。他並透露，將優先展開三項工作，一是促進產業動能，加速振興觀光產業經濟，會在最短的時間內籌組「顧問團」；二是改變與擴大「產學合作」的新模式，來解決人力需求問題與培訓觀光人才；最後是深耕國際旅客市場。

周永暉致詞時說，觀光署的成立，是台灣觀光發展跨步向前的重要里程碑，更是身為觀光署的每一份子，承繼起發展觀光的責任。他笑說，感謝交通部長王國材每次指派工作都會想到他，讓他有機會為國家服務，希望帶領全體同仁，一起攜手所有為觀光產業打拼的夥伴們共同努力，讓觀光產業走出疫情後的困境，共同創造出台灣觀光的未來。

周永暉說，旅遊業界的各公協會都知道，20幾年來，成立觀光署是大家共同的心願，對於經歷52年的觀光局組改為觀光署的組織變革裡，確實要換位思考，想著如何有效連結台灣觀光發展。觀光署成立後的施政作為，必須要更貼近產業界，對於旅遊業界的需求要更虛心了解。

因此，周永暉說，將優先展開三項工作。第一件事促進產業動能，加速振興觀光產業經濟，會在最短的時間內籌組「顧問團」定期諮詢廣納各界建言，並以高峰會方式集結產業共識，共同推進台灣觀光發展。同時會擴大「三部二會」合作，強化文化部、農業部、教育部，尤其體育及修學旅遊，和客委會及原民會，讓旅遊體驗有更豐富的內涵與符合時代脈動，如推動生態旅遊及部落旅遊等。

周永暉說，第二件是改變與擴大「產學合作」的新模式，來解決人力需求問題與培訓觀光人才。主要鼓勵基層建教生、中高齡二次就業人力的投入職場，以及推廣類似高餐大與晶華飯店培訓模式等，並因應高齡化社會，掌握不同年齡層旅遊需求與跨國合作，來強化服務需求的「質與量」。

第三是深耕國際旅客市場，加速恢復台日韓北三角及台越菲南三角來台旅客數，並對郵輪重鎮的釜山與消費商機大的雙印（印尼及印度）作為重點，加速開發及先設此3站旅遊服務中心，再成立駐外辦事處，這部分需要行政院副院長鄭文燦幫忙。另外，積極整備兩岸旅遊，樂見兩岸觀光旅遊，以交流和溝通來促成觀光往來。

周永暉說，在新的組織架構下，期待同仁努力方向有三項。一是「景區發展組與旅遊推廣組」是由原技術組及國旅組整編，應合力與國家 風景區管理處用心在地經營，強化區域旅遊及觀光圈協力共治的機會，透過「景區經濟學」來積極發展，要和地方政府及各民間業者展開合作，用微觀與宏觀的景區經營，成為帶動在地觀光產業鏈的火車頭。

第二，過去的業務組正名為「旅行業組」，須和國際組共同協力，與駐外辦事處緊密結合，充分掌握各國旅遊市場的變化，尤其新增3站處的越南、泰國、英國，在成立後，受到疫情影響許多工作尚待佈局拓展，其中來台消費力很強的「越南」及歐洲新據點的「英國」，更要加大力道與台灣觀光協會共同合作引客。

第三，新增「資訊室與旅宿組」，是5年多前以臨編方式成立，現在正式納入組織，要全力啟動智慧觀光，提升數位科技AIOT應用，並結合環保教育推廣 「智慧景區」。此外，台灣要打造「升級版」的旅宿品質發展，要協助觀光飯店及輔導民宿品牌化、國際化。

那「讓世界看見台灣」的國際行銷主軸是什麼？周永暉用觀光署LOGO來說明台灣擁有的三個意境：親山、親海、親環島，用鐵道、步道、鐵馬道來搭火車騎自行車，可以多元呈現台灣特色。