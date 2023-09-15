《國際產業》AI加持軟體業 思愛普印度設下成長高標

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國企業軟體供應商思愛普(SAP)印度分公司在周五表示，由於人工智慧(AI)的投入，該公司希望專利能增加一倍，並且在印度每年增加3000個工作職位。

思愛普目前正尋求加大對印度的投資，印度是該公司成長最快的地區，也是公司全球研發活動的大本營，思愛普將全球研發的4成放在印度。此外，隨著微軟的生成式AI聊天機器人ChatGPT取得重大勝利，許多企業開始加強對AI的投資，包括銀行和大型科技公司。此前思愛普執行長也指出，生成式AI能對程式軟體做出重大貢獻。

思愛普印度的總經理Sindhu Gangadharan說，希望印度分公司占全公司的專利占比，能從目前的25%提高到50%。Gangadharan也說，希望到明年能將公司AI人才增加一倍，並且預計每年將有3000名新員工加入公司，並且消除外界對該新技術可能損害就業的擔憂。

目前思愛普印度有1.5萬名員工，希望將生成式AI箝入到產品中，已滿足客戶不斷新增的需求。Gangadharan說，印度可以透過AI來鞏固其IT霸主地位。

在談及人工智慧監管時稱，她指出，應該有「大量的責任，同時對於終端使用者給予彈性」。

在她發表這些言論之前，ChatGPT創始人Sam Atlman在今年6月呼籲進行自我監管，因為各國政府都在競相監管人工智慧工具的使用。