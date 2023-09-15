《國際產業》美經濟迎來黑暗期？UAW稍後在底特律三雄同步罷工

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】全美汽車工人聯合會（UAW）周四宣布，除非在最後一刻達成勞資協議，否則「底特律三雄」的三座工廠工人將在午夜發動同步罷工。

在當前勞資契約到期前兩個小時，UAW主席Shawn Fain在臉書直播中公布在通用、福特和克萊斯勒母公司Stellantis等底特律三大車廠發動這場史無前例同步罷工的計畫。

UAW工會將有12,700名工人參與這次罷工，受到影響的工廠為福特汽車位於密西根州韋恩市（Wayne）Bronco組裝廠、通用汽車位於密蘇里州溫茨維爾市（Wentzville）的中型皮卡車組裝廠，以及Stellantis位於俄亥俄州托萊多（Toledo）的吉普車組裝廠。這三座工廠對於「底特律三雄」最賺錢的汽車生產至關重要。

UAW主席Fain表示，這是史上頭一遭，我們在這三巨頭都要罷工。當同步罷工行動在午夜展開時，他將加入福特韋恩廠的罷工糾察隊（picket line），且不排除罷工行動擴大到其他工廠，「如果我們需要卯足全力，我們會這麼做的」。

福特發布聲明表示，UAW的最新提案將使福特在美國的勞動力成本暴增一倍。這場罷工可能意味著今年UAW的分潤將大幅減少。通用汽車和Stellantis拒絕在午夜展開罷工的最後期限前發表評論。

福特執行長Jim Farley此前痛批UAW要求加薪40%、減少每周工作天數、提高退休金福利等要求可能使公司破產。

通用、福特與Stellantis與UAW代表的14.6萬名工人於2019年達成的4年薪酬協議將於周四午夜到期。

這次的罷工行動不會影響特斯拉、豐田、本田和賓士（Mercedes）等在美國沒有工會的汽車製造商，他們在美國生產的車輛加上進口車，總計約佔美國一半以上售出的車輛。

根據美國勞工統計局的數據，包括零組件製造商在內，美國汽車製造產業僱用近100萬人。

美銀對UAW可能在本周發動罷工提出警告，稱他們罷工一周將導致美國GDP減少0.1～0.2個百分點；罷工一季，美國GDP將銳減1.6～2.1個百分點。但他認為罷工行動不太可能持續一季，因為該工會應該沒有資源能支撐這麼長時間的罷工。