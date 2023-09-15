台灣精品遍及全球 助紐西蘭毛利2部落建綠能

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經濟部國際貿易局、外貿協會「愛無界‧台灣精品」全球公益活動最後一案「紐西蘭毛利部落電力解決方案」15日對外發表成果，在台紐團隊共同努力下，透過獲得台灣精品的台廠光電板，已順利為紐西蘭2個毛利部落建置綠能發電系統，可供20戶家庭穩定用電。

經濟部2022年首次舉辦全球大型公益活動，向全球徵集使用台灣精品落實的創意提案，最終選出3項提案，其中，菲律賓行動教室偏鄉巡迴、宜蘭花蓮的「數位牙科巡迴車」都已陸續在2022年以及今年上半年落實，壓軸的「紐西蘭毛利部落電力解決方案」於今日發表，經濟部國際貿易局局長江文若指出，這項提案是配合紐西蘭充足的日照優勢，搭配榮獲台灣精品的台廠光電版，協助當地2個毛利部落建立可信賴、可自給自足的綠能發電循環系統，且在台紐團隊共同努力下，今年7月協助當地完成61瓩裝置容量的綠能系統。

「愛無界‧台灣精品」活動主要彰顯對社會關懷與永續環境的重視，這次計畫加深臺灣與紐西蘭的友好關係；今年也恰巧是臺紐經濟合作協定(ANZTEC)簽署10週年，這次計畫的成功也別具意義。貿易局將持續推動綠色能源布建，未來將透過多元管道，具體展現臺灣企業對環境保護和綠色能源領域的積極行動，並尋求臺紐雙方更多合作機會。