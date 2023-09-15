猴痘20日起 納入大陸乙類傳染病管理

大陸國家衛健委網站15日發布公告稱，根據大陸《傳染病防治法》相關規定，自2023年9月20日起，將猴痘納入乙類傳染病管理，採取乙類傳染病的預防、控制措施。 將猴痘納入乙類傳染病管理的政策解讀 猴痘是由猴痘病毒感染所致的一種人獸共患病，其既往主要發生在中非和西非。2022年5月以來，全球100多個國家和地區發生猴痘疫情。多國疫情顯示，猴痘已發生人際傳播，並廣泛傳播到非洲以外的國家和地區，病死率約為0.1％。2022年9月中國報告首例猴痘輸入病例，2023年6月開始出現本土猴痘疫情，目前大陸全國20多個省分先後報告猴痘病例，引發新增本土續發疫情和隱匿傳播。 大陸國家衛生健康委、國家疾控局認真貫徹落實中共中央、國務院決策部署，將猴痘作為新發突發傳染病進行應對處置，充分發揮多部門協同防控的重要作用，不斷完善防控政策措施，加強資訊發布、宣傳教育、重點人群干預和規範治療，猴痘疫情防控工作取得積極成效。 考慮到猴痘疫情將在中國一定時期內持續存在，為進一步科學規範開展猴痘疫情防控工作，切實保障人民群眾生命安全和身體健康，大陸國家衛生健康委決定，自2023年9月20日起將猴痘納入中國《傳染病防治法》規定的乙類傳染病管理，採取乙類傳染病的預防、控制措施。