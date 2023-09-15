宏觀政策逐步顯效 陸國家統計局：經濟持續恢復向好

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談及大陸經濟前景，大陸國家統計局表示，隨著宏觀政策措施逐步顯效，經濟有望持續恢復向好。儘管面臨不少挑戰，但是經濟持續恢復態勢有望保持，發展品質將會繼續提高。

大陸國務院新聞辦舉行的8月國民經濟運行情況新聞發布會。大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年以來，大陸經濟持續恢復，總體回升向好，高品質發展穩步推進。

付凌暉表示，從下階段情況來看，國際環境複雜嚴峻，世界經濟復甦乏力，單邊主義、保護主義抬頭，國際經貿發展面臨不少挑戰。從大陸國內經濟恢復面臨著市場需求不足、企業生產經營困難等問題。但大陸經濟韌性強、潛力大、活力足的特點明顯，經濟內生增長動能逐步增強。隨著宏觀政策措施逐步顯效，經濟有望持續恢復向好。

付凌暉指出，一是消費拉動作用繼續顯現。今年以來，消費穩步擴大為經濟恢復向好發揮重要作用。前8個月，社會消費品零售總額同比增長7％，保持較快增長。服務消費明顯擴大，為消費增長提供了有力支撐。下階段，居民就業總體穩定，企業效益逐步改善，有利於居民增收，提升消費能力和消費意願。

其次服務業保持穩定增長。今年前8個月，服務業生產指數同比增長8.1％，繼續快於工業。下階段，接觸型服務業有望保持較快增長。

付凌暉稱，三是發展新動能繼續成長。今年前8個月，高技術產業投資同比增長11.3％，其中規模以上裝備製造業增加值同比增長6％，快於規模以上工業增長。實物商品網上零售額增長9.5％。新能源汽車、太陽能產業都保持較快增長。

再者，改革開放紅利繼續顯現。面對複雜的內外環境，大陸堅定不移深化改革開放。積極推進全國統一大市場建設，推動共建一帶一路，擴大制度型開放。前8個月，大陸對一帶一路共建國家進出口同比增長3.6％，為穩定外貿發揮積極作用。

五是推動經濟回升向好的宏觀政策繼續顯效。今年以來，各地區各部門推出實施一批針對性、組合性、協同性強的政策措施，著力擴大大陸國內需求，加快建設現代化產業體系，有力發揮政策綜合效應。近期，適時調整優化房地產政策，制定措施激發民營經濟活力，有助於增強發展動力，提振市場信心。