從小喜歡「玩頭髮」 職訓課程助他圓夢

原本在飲料店工作、從小就喜歡美髮的張凱翔，為了圓夢，曾經想到美髮補習班學習，但因經濟因素無法負擔而卻步，意外發現勞動力發展署中彰投分署開辦「美髮從業人員專業技能培訓班」，毅然決定為夢想努力，經過培訓後不但考取美髮技術士證照，現在更在髮型連鎖店有穩定的工作。 張凱翔說，他從小就很喜歡「玩頭髮」，嚮往美髮業工作，出社會後雖在飲料店工作，但不願放棄夢想，也曾洽詢美髮補習班，最後都因經濟考量無法投入學習，卻一直不放棄有機會學美髮的希望，所幸發現自己符合免費參加「美髮從業人員專業技能培訓班」訓練資格，重新開啟走向美髮工作的契機。 張凱翔參加去年培訓，他開心的說，勞動學苑安排的課程豐富且緊湊，在訓練期間每天都覺得充滿挑戰，也收穫滿滿，結訓後順利考取美髮技術士證照，也進入進入髮型集團擔任設計師，他分享自己的經驗盼鼓勵其他對美髮業有熱情的人，不要對自己設限，只要懂得運用政府資源，定能開拓職涯的無限可能。 中彰投分署指出，勞動學苑提供多項職前訓練課程，其中美髮從業人員專業技能培訓班已開辦7年，接受訓練的學員結訓後平均就業率高達8成以上，成效頗佳；該培訓班課程內容設計包括美髮業相關的「剪、燙、吹、包、整、染」6大專業技能，學員訓練3個月就能熟悉美髮相關專業知識與實務技能，真正接軌業界。