陸工業生產、社會消費、固定投資持續回升 房產市場欲振乏力成隱憂

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大陸國家統計局15日發布大陸8月國民經濟相關數據。工業生產持續回溫，8月大陸全國規模以上工業增加值同比增長4.5％；而8月的社會消費品零售總額同比增長4.6％。受累於房產投資、商品房銷售面積下滑，固定資產投資復甦相對緩慢。至於貨物進出口方面呈現下跌，但降幅持續收窄。消費者物價指數（CPI）同比由降轉漲，生產者物價指數同比則是降幅收窄。

數據顯示，8月，大陸全國規模以上工業增加值同比增長4.5％，比上月加快0.8個百分點；環比增長0.50％；1-8月，大陸全國規模以上工業增加值同比增長3.9％。8月，大陸全國服務業生產指數同比增長6.8％。

從類別來看，工業生產加快主要受益於裝備製造業增速回升。裝備製造業增加值同比增長5.4％，比上月加快2.1個百分點；高技術製造業增加值增長2.9％，加快2.2個百分點。

而大陸8月社會消費品零售總額37933億元（人民幣，下同），同比增長4.6％，比上月加快2.1個百分點。1-8月份，社會消費品零售總額302281億元，同比增長7.0％。按消費類型分，商品零售33721億元，增長3.7％；餐飲收入4212億元，增長12.4％。

至於1-8月，大陸全國固定資產投資（不含農戶）327042億元，同比增長3.2％。固定資產投資規模雖繼續擴大，但從領域來看，房地產開發投資下降8.8％。全國商品房銷售面積73949萬平方公尺，同比下降7.1％；商品房銷售額78158億元，下降3.2％。

此外，大陸8月貨物進出口總額35887億元，同比下降2.5％，降幅比上月收窄5.8個百分點。其中，出口20384億元，下降3.2％；進口15504億元，下降1.6％。進出口相抵，貿易順差4880億元。

值得關注的是，民營企業進出口增長6.0％，占進出口總額的比重為52.9％，比上年同期提高3.0個百分點。機電產品出口增長3.6％，占出口總額的比重為58.0％。

而大陸8月全國CPI同比上漲0.1％；1-8月，大陸CPI同比上漲0.5％。8月，全國PPI同比下降3.0％，降幅比上月收窄1.4個百分點。1-8月份，全國PPI和購進價格同比分別下降3.2％和3.6％。

大陸國家統計局發言人傅凌暉表示，8月主要指標邊際改善，國民經濟恢復向好，高品質發展扎實推進，積極因素累積增多。但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多，大樂內部需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍需鞏固。