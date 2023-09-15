名家觀點》劉衛東：「球外交」成效受制於中美大環境

中國社科院美國所研究員劉衛東15日在大陸《環球時報》撰文指出，美國一前駐中國外交官不久前在美媒發文，圍繞美國NBA球星參加中國鄉村籃球賽事相關活動新聞，提出「鄉村籃球有可能成為轉動美中關係的新乒乓」。眾所周知，「乒乓外交」在中美改善關係歷程中，發揮過戲劇化作用，中美乒乓球運動員友好互動幫助兩國迅速拉近關係。在當前中美關係陷入前所未有低谷背景下，有美前外交官主動提出可嘗試用籃球取代乒乓球，推進中美民間關係改善，進而為穩定中美關係發揮作用，應該說這是抱有善意也經過深入思考。 劉衛東表示，不過，當前中美關係態勢與當年已有天壤之別。20世紀70年代的美國，面對與蘇聯的冷戰僵持和自身在越南的失敗，亟待改善對中關係。當尼克森政府確定這個方向，「乒乓外交」便水到渠成。相反，如果當時美國政府沒有改善對中關係的強烈意願，而是依然陷在「麥卡錫主義」中，那麼以「乒乓外交」為代表的兩國民間友好互動想必很難成行。換句話說，體育交往或其他形式民間交往都可以有，但它們往往只能作為政治關係的延伸，難以根本扭轉政治關係走向。 劉衛東稱，再看當前，美國政府已將中國認定為「首要戰略競爭對手」。通過「籃球外交」或其他任何形式的體育外交來增進兩國民間理解和友好氛圍，這當然是希望中美走向緩和的人都願意做的，但在新時期還能否發揮當年「乒乓外交」的作用，卻被打上問號。根本而言，還要看美國政府是否真心希望轉圜對中關係。 劉衛東認為，中美關係演變成當前狀態，原因非常複雜，但美國政府無疑是始作俑者和推動者。從戰略角度考慮，美國政界和學界一些人認為，中國已從幾十年前「友好的非盟國」，轉變為21世紀初的潛在追隨者，到了川普時期又進一步成為競爭對手和挑戰者。美國隨即開啟全政府、全方位、全領域的動員，目的就是要遏止中國發展，對衝和限制中國的影響力上升，以期再次拉大美國對中絕對優勢。拜登政府一再重複建立兩國互動的「護欄」，這容易讓人產生偏於樂觀的遐想。但美方所謂「護欄」的實質早已經被揭穿，它實際是美國為對中經貿、科技等方面封鎖和保護主義尋找藉口，為其推崇和實際推行的「極限競爭」設立一個所謂「兩國共同承諾尊重的邊界」。換句話說，美國政府口中的建立「護欄」與改善兩國關係並不相關，甚至可以說華盛頓不斷念叨建立「護欄」的目的，就是為了將對中遏壓限定在它自己設置的軌道上，以便其更有把握地維持對中「競贏」態勢。 劉衛東指出，客觀來說，通過各種舉措盡快加強中美民間交往、改善兩國民眾對彼此的印象，確實是亟待解決的問題。但歸根結底的前提，顯然是美國政府要改弦易轍，停止對中國的蠻橫遏壓制裁，以更客觀、更包容的胸懷去看待自己、看待中國。正是因為沒有秉持冷戰思維，沒有戴著有色眼鏡來看中國，美國籃球明星才能成為友誼使者，才能在中國鄉間得到淳樸的歡迎。如果美國政府也能在處理對中關係時摒棄冷戰思維，那麼中美之間不僅會有「籃球外交」，還會有「排球外交」「棒球外交」等更豐富多彩的民間交往活動。政治，本就不該是乒乓球和籃球所能承擔之重。既然已經有美國前外交官發出加強兩國民間交往的提示，那麼華盛頓政客們是時候該展現理性和魄力了。