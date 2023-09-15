航空城安置宅聘專業技師常駐把關 年底開放實品屋供參觀

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桃園航空城如火如荼建置中，安置住宅規畫11個街廓、50棟共1925戶，預計明年9月起將陸續完工及驗收，並於同年12月起陸續點交。為替民眾把關房屋品質，都市發展局更請專業技師進駐，今年底則將率先推出實品屋供民眾參觀。

都市發展局副總工程司劉柏宏表示，市府針對安置住宅的工程品質有特別加強把關，除了聘僱專業技師駐地監督鋼筋、混凝土的施工品質之外，另也針對防水工項進行試水檢測，確認防水沒問題才繼續下個工項，不但管制工程進度也落實3級品管制度，維護居住安全。 劉柏宏指出，航空城安置住宅從2022年開工以來，現正在施作低樓層鋼筋混凝土，坦言的確受到營建市場缺工缺料影響，已努力減少衝擊，因此工程進度仍在掌握之中，有把握在2024年9月起陸續完工、驗收。此外，周邊的道路工程也正進行中，一定會在安置住宅完工前跟周邊既有道路作連結，提供住戶完整的交通機能。

劉柏宏說，這次特別聘僱專業技師常駐工地，監督鋼筋的綁紮、混凝土的取樣和澆灌，確保安置住宅的施工品質，舉例來說浴室、露台及屋頂需要特別重視防水，結構體完成後要試水，防水層完成後需再次試水，全程監督。

劉柏宏強調，今年年底前將推出實品屋供民眾參觀，讓民眾實際了解安置住宅使用的各式建材及格局規畫，以利明年順利選屋及簽約。