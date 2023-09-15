彰化家扶扶幼主委陳志池回鄉關懷弱勢兒少 提前歡度中秋

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出生於彰化二林的彰化家扶扶幼委員會主委陳志池，小時候因為家貧且兄弟姊妹眾多，時常三餐不繼，小學放學走路回家時，總會經過麵包店，而下課時間剛好也是麵包出爐時間，經常挨餓的他常聞麵包香止飢，也讓當時的陳志池立下決心，將來長大後也要開麵包店，因為出爐的麵包香味就是幸福的滋味。

今年在中秋佳節前夕，13日陳志池特別與扶幼委員們一同回鄉關心家扶兒，並送上中秋禮金、民生物資，希望他們可以在中秋節與家人快樂團聚在一起。

民國104年因緣際會加入彰化家扶中心後援團體扶幼委員會大家庭的陳志池，當時得知員林服務處即將新建館舍投入弱勢家庭扶助資源，毅然決然捐款100萬元拋磚引玉，並號召社會各界及親朋好友一同響應，讓南彰化的家扶兒少得以有一個好的學習空間。

彰化家扶扶幼會主委陳志池表示，從民國82年創立「麥仕佳烘焙坊」迄今，今年剛好是創業30年，不敢說事業上有多大成就，只記得父母從小教導兄弟姊妹們，不求功成名就，只期許將來長大後有能力時，一定要回饋社會，很榮幸的，在透過良師益友也是家扶人紀慶堂與紀淑玲姊弟的引薦，很開心進入彰化家扶這個溫馨大家庭，藉由每季固定的會議得知縣內有許多單親、寄養、兒保及隔代教養的家扶兒，這群未成年的孩子需要我們拉他們一把，於是與妻子開始擔任國外認養人、國內捐款人、助學人…等，一轉眼已經八年，且只要家扶有需要他的地方，也會善盡一分心力，期待家扶孩子能在他們的微薄協助下，可以安心順利的求學與成長。

來自隔代教養家庭目前就讀小學五年級的家扶兒小瑀及就讀幼兒園小班的小欣，兩姊妹知道當天有許多叔叔阿姨來關心她們，開心的一直向大家道謝。

小瑀外祖父因多年前小中風而無法工作，家計主要由外祖母從事韭菜挑選臨時工的微薄收入來維持，但近期外祖母卻也因高血壓病況不穩而須暫停工作，家庭經濟僅能依賴社會福利補助資源協助，外祖父一直向大家道謝，感謝有家扶的幫忙，讓兩位孫女可以不用擔心學費、生活以及醫療。

彰化家扶主任王震光表示，即使生活在困境中，家扶孩子們面對困境依然認真求學，感謝扶幼委員會陳志池主委與委員們到偏鄉地區關懷受助家庭，並感謝家樂福彰化店「愛無限」捐贈大批民生物資、仁大資訊林工程師捐贈餅乾、飲料，非常感謝大家對家扶兒的關心與幫忙，也呼籲社會大眾支持家扶基金會「無窮世代」計畫，陪弱勢孩子長出力量。

彰化家扶捐款電話：04-7569336，郵局劃撥帳號：00271389。