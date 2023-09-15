存股族注意！ 9檔高息、債券ETF下周一除息 最後買進日剩今天

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【旺得富理財網 李宗莉】ETF除息秀燒滾滾！包含高息與債券ETF在內，共有9檔同步在下周一（9/18）除息，年化報酬率都至少有3%起跳，甚至不乏兩位數、逾10%者，提醒有意參加除息的投資人，今（15）日為最後買進日，股息發放日則為10/17，存股族可多把握。

4檔同步在下周一除息的高息ETF，以年化收益率角度試算，其中00918（大華優利高填息30）每單位配息0.75元，年化收益飆破14%最高，雖絕對金額遜於00713（元大台灣高息低波）的0.84元，但因00713股價也高，進而稀釋收益率跌落7%；00915（凱基台灣優選高股息）、00919（群益台灣精選高息）各配0.7元與0.54元，年化收益率也有10%水準。

至於債券ETF部分，00751B（元大AAA至A公司債）、00778B（凱基金融債20+）及00792B（群益A級公司債），每單位各配發0.45元、0.45元與0.422元，年化配息率均逾5％；00862B（中信投資級公司債）、00836B（永豐10年A公司債）則各配0.356元、0.285元，也同步於18日除息，最晚得今日前買進持有。

群益投信基金經理人謝明志表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是重要的參考指標，無論是季配或月配，平均年化殖利率越高，整年領下來的股利也越多，除觀察配息率，填息及報酬表現也是重要的考量指標。

統一投信基金經理人許雅惠則認為，通膨趨緩，即便Fed再度升息，也僅是升息循環的尾聲，惟目前的通膨數據，促使Fed終端利率維持在較高水平一段期間，後續得持續關注通膨變化、信貸條件緊縮及就業市場數據，對於整體經濟帶來的影響。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。