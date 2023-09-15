大陸國家統計局：8月青年就業呈整體改善趨勢

大陸國務院新聞辦公室15日舉行新聞發布會，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉指出，從今年調研和一些部門的數據情況來看，今年青年就業在8月出現整體明顯改善趨勢，說明就業政策、特別是青年就業政策效果逐步顯現。 付淩暉表示，就業是民生之本，各方面高度關注就業。今年以來，各地區、各部門積極採取措施擴大就業。隨著經濟持續恢復，穩就業政策顯效發力，今年以來中國勞動力市場整體趨於活躍。第二季末，農村外出務工勞動力同比增長3.2％。在勞動力市場活躍條件下，就業形勢保持總體穩定，城鎮調查失業率趨於下降。8月就業形勢持續改善。 一是大陸全國城鎮調查失業率下降。8月大陸全國城鎮調查失業率為5.2％，比上月下降0.1個百分點，也低於上年同期，與疫情前2019年同期持平。 二是農民工就業形勢較好。8月外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4％，比上月下降0.4個百分點，為今年較低水準。農民工就業整體較好，與農民工就業較多的批發零售業、住宿餐飲業和交通運輸業的恢復較快有較大關係。 三是大城市就業總體穩定。8月31個大城市城鎮調查失業率為5.3％，比上月下降0.1個百分點。當前，就業形勢總體穩定，主要是經濟穩定恢復，吸納就業增多。尤其是服務業加快恢復，服務業吸納就業容量擴大，對於帶動就業發揮重要作用。同時，穩就業各項政策也為就業改善創造有利條件。但也要看到，就業壓力依然存在，尤其是結構性矛盾較為凸出，穩定和擴大就業，提高就業品質，仍需要繼續努力。 下階段，要著力擴大國內需求，推動經濟持續恢復，增加就業機會，促進就業容量大的行業平穩發展，加強對重點人群就業幫扶，推動職業技能培訓，積極發展新業態新模式，提供更多就業選擇。