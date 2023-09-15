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基隆通勤班次少等太久 林沛祥：協調業者持續改善

  • 中時即時 徐佑昇
國民黨基隆立委參選人林沛祥（左二）與交通處長王圳宏（右二）共同討論如何解決通勤問題。（林沛祥辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）
國民黨基隆立委參選人林沛祥（左二）與交通處長王圳宏（右二）共同討論如何解決通勤問題。（林沛祥辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

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近期基隆各國道客運乘客大排長龍、脫班問題多，國民黨基隆立委參選人林沛祥15日一早至基隆長庚醫院對面橘郡社區了解通勤狀況。林沛祥表示，自從1200月票政策實施後，乘客大幅上升，候車時間也增長，他期望短期內除增加班次外，長期能釋出更多資源，讓相關法規能更具彈性，符合通勤需求。交通處長王圳宏則表示，會加派1815B和1815C各一班車，9026路線也持續與業者溝通，希望能改善通勤族辛勞。

身為長期關注通勤族問題的議員，林沛祥近日持續在南港、市府轉運站和台北車站等地親自了解通勤族的乘車狀況。林指出，自從1200月票政策實施後，搭乘客運人數大幅上升，乘車需求與等候時間也出現明顯增長。為了更全面地解決這些問題，他已與基隆市政府交通處及客運業者進行多次的協調和對話。

15日一早林沛祥與基市府交通處長王圳宏來到基隆橘郡社區之乘車點進行視察。王圳宏表示，市府單位已與公路總局協調，會加派1815B和1815C各一班車，未來會朝加派兩班車的方向努力，9026路線也持續與業者溝通，希望能夠在上下班尖峰時間，改善通勤族辛勞。

林沛祥表示，他與交通處及客運業者保持密切的協調，旨在減少脫班、增加班次、確保發車準點等方面有明顯成效。短期內，他會持續與交通處和客運業者討論推動增加班次；但長期而言，他期望能釋出更多資源，以提升客運服務的整體質量和可用性。同時，他也呼籲相關法規能更具彈性，以更貼近通勤族的實際需求。

除此之外，林也呼籲要積極推動基隆的產業結構轉型。林認為，增加就業機會不僅能減少往返台北的通勤族人數，更能整體提升基隆市民的生活品質。林強調，改善通勤族的乘車狀況與推動基隆的經濟發展，是他致力於實現的目標，也是他未來在立法院將持續推動的重要政策。

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