藥劑量加大30倍壓登革熱？ 藍議員怒：高雄市府既無能又離譜

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登革熱疫情持續延燒，高市議員鍾易仲爆料，高市府衛生局為了壓下登革熱疫情，竟要求廠商將除蟲菊酯類除蟲藥劑量加大30倍，劑量濃度超標藥劑若有殘留，恐嚴重影響市民健康。鍾易仲怒批，市府在防治登革熱上的表現，既無能又離譜。

鍾易仲表示，高雄登革熱統計到13日已經累計達261例，衛生局說明疫情呈現多點散發，甚至社區群聚風險，市府無法控制疫情，除了加強民間廠商噴藥滅蚊工作，更向中央請求化學兵支援消毒，然而在增加消毒人力之外，市府竟然也悄悄增加藥劑量。

鍾易仲爆料指出，環境用藥分為除蟲菊酯、有機磷酸酯兩類殺蟲劑，高雄都有使用，而高雄使用必飛滅殺蟲劑，其主要成分正是除蟲菊酯類裡的賽滅寧，依據該產品筒身使用說明，用來防治蚊子時必須加水稀釋250到500倍才能夠安全使用，否則會引起倦怠、頭痛、嘔吐等中毒癥狀。

然而根據高市府8月14日小港區前進指揮中心會議結論，衛生局竟要求廠商將賽滅寧等「除蟲菊精」類藥劑稀釋濃度調為1比16，足足超標30倍。登革熱噴藥有時要進入家戶，若如此高濃度的藥劑殘留家中，被誤觸或誤食之後，可能對人體造成嚴重傷害。

「市府在防治登革熱上的表現，既無能又離譜」鍾易仲怒批，衛生局在罰蛋農時官威很大，1天沒說明就開罰30萬，如今自己傳出疑似健康重大危害事件，希望衛生局能在最短時間對外說明並檢討用藥指引，絕不能為了衝業績、交成績，而戕害市民健康。