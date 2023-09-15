亞太電信9月22日開賣全新iPhone 15 頭香果粉免費小升大

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萬眾矚目的iPhone 15系列新機9月22日在台開賣，亞太電信15日宣布，當天將於Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣活動，現場祭出最狂豪禮三重送，當天搶得頭香的幸運果粉，申辦5G極速升等iPhone 15全系列128GB限定方案，月付1399元／36期購機約，容量加倍直升256GB，升等價值達3500元(若選擇申辦iPhone 15 Pro Max，限256GB機型專案價減價3500元)，還免費獨得iPhone 15 128GB一支(市價29900元)，並可參加加碼禮抽獎，最大獎有機會抽中SHARP雙氣流智慧吹風機(市價9990元)。

另外，頭香果粉若符合亞太老客戶資格，續約再送3000元全家便利超商禮品卡，禮上加禮最高現賺46390元。

開賣當天第一名排隊頭香果粉將可獨得iPhone 15 128GB一台(市價29900元)、第二名至第五名加碼送SHARP 42吋顯示器各一台(市價10900元)。另外，活動當天排隊前30名，現場成功申辦者皆可再參加抽獎一次，最大獎為SHARP雙氣流智慧吹風機(市價9990元) ，獎項總價值超過8萬元。

除此，亞太電信也準備了「老客戶感恩禮」，前15名老客戶現場成功續約，加碼送3000元全家便利超商禮品卡，另外，現場申辦成功皆再加送friDay影音2個月暢看序號(價值398元)，選購行動裝置保險服務「Gt智慧保鑣」月繳258元起，守護新機讓您最省心。