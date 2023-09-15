《類股》貨櫃、散裝雙雙揚帆 航運股漲逾3%最強勁

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【時報記者莊丙農台北報導】航運股在貨櫃及散裝航運聯袂大漲下，今天類股漲幅超過3％，成為台股表現最強勁類股。其中，長榮(2603)、新興(2605)漲停，裕民(2606)、中航(2612)、萬海(2615)、陽明(2609)及四維航(5608)都呈現大漲表現。

周四波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）上漲50點，收1340點，漲幅3.9％；海岬型運費指數（BCI）上漲96點，收1512點，漲幅6.8％；受低庫存及節前補貨的推動，散裝航運表現強勁。

裕民認為，大陸推動房地產政策逐漸發酵，鋼鐵需求和鐵礦砂需求趨於穩定，海峽型船舶線貨日租金已回升至12500美元。第4季BCI期貨租金已看到1.6-1.7萬美元，旺季較原先預期來的晚，但旺季水準仍逐步顯現，預期第4季應是全年最好一季。

長榮今天帶動航運股漲勢，盤中直逼漲停價位，也創下今年除息後的新高價，持續邁向填息。陽明將在下周召開法說會，與萬海一樣，今天漲幅亦達6％。

上海集裝箱出口(SCFI)運價指數上周跌破千點，表現疲軟，今天下午將公布最新運價指數，由於十一長假貨量不如預期，SCFI本周有可能續跌。業者指出，十一長假帶來的貨量比航商預期為低，導致船隊降價搶貨，雖然美東線有巴拿馬運河乾旱影響，但貨櫃輪會優先處理定期航線，到美東船隊並沒有受到影響，且貨量也沒預期理想，還是削價競爭情況；美西線西北受到需求不振及罷工影響價格下滑較多，但美西線西南則有一定需求，價格持穩。不過，現在航商還是有共識，持續進行艙位控管，目前運價都仍能維持獲利。