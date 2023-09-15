中華電信防詐、堵詐 行動、市話「國際來話語音警示服務」率先上線

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中華電信15日宣布推出「行動國際來話語音警示服務」，這是繼5月初配合政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」政策，在NCC指導下，啟動攔阻境外撥入顯示前4碼為「＋886 0」~「＋886 8」偽冒國內市話來話的國際電話，繼而在7月推出「固網國際來話語音警示服務」，今再度率先推出「行動國際來話語音警示服務」，全面啟動行動及市話語音警示防堵國際詐騙電話。

「行動國際來話語音警示服務」提供中華電信行動用戶，來話顯示前4碼為「＋886 9」之國際來話，會先聽到國／台語警示語音提醒(國語：「這通是國際電話，請注意，小心詐騙」及台語：「這通是國際電話，要小心喔，毋通乎人騙去」)。市話部分，除前4碼為「＋886 9」之國際來話外，將擴及所有國際來話皆提供語音警示服務。

中華電信行動及市話用戶在第一時間，就能辨別為國際來話藉以提高警覺，有效防堵落入詐騙陷阱。

中華電信於7月17日率先推出「固網國際來話語音警示服務」已發揮堵詐效果，有效防堵9成以上偽冒「＋886 9」的市話來電。並率先推出行動電話「＋886 9」國際來話語音警示服務，擴大至所有市話的國際來話，均提供語音警示服務，全方位防堵詐騙電話趁虛而入。

中華市話、行動客戶接聽七秒語音提醒，皆不另外計費，中華行動漫遊國外時，接聽「＋8869」國際來話七秒語音警示提醒，亦不會產生之國際行動漫遊費用。