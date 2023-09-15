郭水義：中華電市值不上兆 董事長總經理不加薪

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者江明晏台北15日電】中華電信力拚市值上兆元，董事長郭水義表示，將透過4大加碼投資促成目標。而中華電明年擬全員定額加薪，但郭水義透露，已和總經理林昭陽達成共識，「只要中華電市值不上兆，董總就不加薪」。

中華電信為國內電信龍頭，因應傳統電信營收下滑，自2019年起推動「躍升2021」的轉型計畫，2022年完成組織轉型，績效創近5年新高。郭水義身為國內科技龍頭的總舵手，今年5月上任後喊出要成為超越兆元市值的科技企業集團，打造下一座成長大山。

截至今天，中華電市值為新台幣9,076.21億元，過去幾年市值都在9,000多億元徘徊，也曾短暫觸碰兆元關卡。郭水義期望進一步提升中華電市值，並讓「兆元市值從天花板變地板」。

中華電勞資雙方達成協議，擬自明年1月起全員定額加薪新台幣3,000元，平均加薪幅度優於4%，另外，7月1日起全員增給免稅伙食津貼2,400元，估每人年薪可增加約9萬元。

郭水義對中央社記者表示，中華電照顧員工，盼員工先處理「薪情」、再處理事情；但認為高層反而要先處理好事情，再來談加薪，因此主動和林昭陽提出「等到中華電信上兆元市值，董總再來談加薪」，以此表示決心。

他強調，董事長跟總經理不加薪，並非刻意曲高和寡、獨樹一格，是真心希望中華電市值早日上兆元；至於何時可達成目標，郭水義沒有提供時間表，只表示領導給方向，組織給力量，「與其自己喊，不如大家做」。

郭水義指出，中華電信將透過4大加碼投資，促成市值上兆元。第1，在產品服務，例如影視數位內容擴大投資；第2，擴大科技平台，如AI、大數據、雲端及資安等領域投資；第3，擴大投資基礎網路，第4，擴大投資科技技術人才。