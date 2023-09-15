商研院第一期「ESG永續策略管理師」結訓 全員取得證書

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由財團法人商業發展研究院 Commerce Development Research Institute（簡稱「商研院(CDRI)」）主辦的第一期【ESG永續策略管理師】國際認證班，38位學員完成6天的培訓課程，並通過考試取得證書，主辦單位於9月15日上午舉行「商研院永續策略管理師國際證照頒證儀式」。商研院表示，參與課程的38學員全員均通過測驗並將會取得由法國AFNOR所頒發的證書，同時學員們也獲得來自新加坡CIX碳權交易中心的「碳權抵換證(每人200公斤)」，現場由商研院(CDRI)董事長許添財親自出席頒發證書。

商研院(CDRI)董事長許添財指出，通過認證學員們能以自己的時間學習，願意順應ESG時代潮流，已是成功一半。他也特別勉勵學員們，ESG永續轉型與數位轉型要相輔相成，財務帳本管理與碳帳本管理，齊頭並進，才能在新經濟時代與環境挑戰下，確保企業有效經營並規避相關轉型風險，不斷提高競爭力，而獲致永續發展契機。同時，也公佈商研院為了持續協助輔導中小企業對淨零轉型的基本功—碳盤查，能夠「知難行易」、「省錢省事」，日前已開放《企業碳盤查DIY服務平台》，提供大家一站式、一條龍服務。該服務平台是透過訂閱整合機制與運算加乘服務的智慧化、自主化、平台化、雲端化、來讓企業領導人可訓練、指定專人管理公司組織的「碳帳本」，進一步化解「碳焦慮」。

許添財勉學員回到企業推動淨零碳排

許添財董事長更進一步期許，學員在課程結束後回到工作崗位，除了在淨零轉型策略規劃管理、商業模式創新運用等持續精進外，並能與公司內部團隊共同打造公司自體適用的數位永續創新生態系與企業新文化，以因應國際永續競爭趨勢與挑戰，並協助企業邁向綠色永續轉型。

本次取得國際證書的38名學員，來自北中南部的企業主與高階經理人，包括遠通電收、京站、祥寶、一路發國際物流、千葉火鍋、欣泰、台灣拜耳、卡秀萬輝高新材料、辰蒔創意、手腦並用國際整合、臺灣海洋大學、芙美醫學診所、西門子、地球綜合工業、立德電子、紳宇實業、神盾公司、沛美生醫、士潔服務、可夫萊精品堅果、蔚世賦企業、禕珞科技、台灣運彩、茉莉莉、席越國際、聖芳、凱博企管、陽明交通大學、全球傳動科技、躍勁管理顧問、荷盛崧鉅。全員除可取得法國國際認證機構AFNOR所頒發的證書一份外，另有向新加坡CIX碳權交易中心的所購買的「碳權抵換證(每人200公斤)」

商研院將籌備開設二天認證課程

商研院(CDRI)王建彬院長表示，本次「ESG永續策略管理師」學員反應熱烈，亦規劃第二期為期6天的課程，於10月13日至15日、10月20日至22日開出，對已上市櫃公司、欲上市櫃公司、國際供應鏈廠商、出口歐盟與美國企業、取得公司融資貸款、提高企業形象、強化雇主形象、企業永續發展均有助益。

商研院(CDRI)亦開出2天即可獲得國際証照，並抵12小時董監事時數的「永續領袖班」，有意者均可洽商研院。