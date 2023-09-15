印度晶片製造大國雄心能實現？外媒揭現況

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【中時新聞網 邱怡萱】印度想成為半導體主要中心的雄心壯志，隨著印度總理莫迪將印度定位為全球晶片強國的目標而變得越來越真實，《紐約時報中文網》以「印度的晶片製造超級大國雄心能實現嗎」為題撰文分析現況。

報導指出，印度想要的實際晶片製造完全是另一個挑戰。如今，幾乎所有尖端晶片都在台灣製造，隨著對大陸的擔憂加劇，以及晶片在各種技術中變得越來越不可或缺，這種情況對買家和賣家來說，風險似乎都越來越大。

報導提到，印度沒有製造晶片的歷史，也幾乎沒有製造晶片所需的高度專業化工程師和設備，儘管如此，印度表示將在本國生產晶片，而且很快就會投產。至於台積電和其他台灣公司則是花了幾十年時間，在政府支出和無數資本投資的推動下，才取得了今天的成就。

與此同時，大陸也積極發展自身晶片業，自去年10月美國決定阻止大陸晶片行業獲得西方的工具和人才以來，大陸在自己的晶片製造商上投入了大量資金，遠遠超過印度在本國公司上的投入。

報導稱，自2015年以來，莫迪宣布了一項名為「印度製造」的計劃，但從那時候起，製造業在印度經濟中所佔的比重一直萎靡不振，僅停留在15%左右。反觀孟加拉國和越南等較小的亞洲國家在大多數類別上都超過了印度，出口了更多的商品，包括服裝和電氣設備等。

值得關注的是，印度除了製藥之外，其製造企業大多無法在國際舞台上競爭。

報導最後總結，無論印度的晶片計劃是成功還是失敗，都顯示出遠大的抱負，印度政府將扮演強大的角色，通過關稅和補貼的組合，來幫助本國的企業起步，以增進全球競爭力。

文章來源：印度的晶片製造超級大國雄心能實現嗎