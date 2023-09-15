無畏勞保中斷 做對這件事爽領3筆年金

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【旺得富理財網 王順泉】假設一名勞工工作20年後因失業停繳勞保，改繳國民年金15年，至65歲屆齡退休。以國人平均薪資44,724萬元、適用勞保45,800元級距來計算，退休後勞保年金每個月可領到14,198元。另外國民年金年資15年，因為已領勞保只能適用B式計算，每個月可領到3,853元。

該名勞工在退休後，勞保加上國民年金合計，每個月可領到18,051元。若再加上勞退金約數千元，3筆年金合計，至少能領到2萬多元。

據了解，勞工退休生活的支柱，主要為勞保老年給付以及勞退金，前者為勞工保險給付，後者為勞工退休金專戶，由雇主按月提撥，勞工也可以自行提撥。很多人忽略的是，部分勞工退休後還會有另一筆退休金可領，就是國民年金。勞保、勞退、國保(國民年金)，是勞工退休生活的3大保障。

不過，這3筆退休金，請領的年齡規定都不一樣。勞保年金法定請領年齡訂有漸進調高機制，逐步提高至上限65歲。2022年起法定請領年齡為63歲，明年2024年將調高到64歲，2026年調高到65歲。

勞退金請領年齡，則訂為60歲，只要年滿60歲，無論是否還在工作，都可以請領勞退新制退休金。

至於國民年金請領年齡，依國民年金法第29條，被保險人或曾參加本保險者，於年滿65歲時，得請領老年年金給付。民眾只要曾經繳納國保保費，累計國保年資，年滿65歲起即可按月請領國保老年年金給付，活到老領到老。