仍是謎！華為Mate 60採用海力士舊晶片 美制裁後才有

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【時報編譯柯婉琇】彭博社報導，半導體資訊平台TechInsights在拆解多台設備後發現，華為備受關注的Mate 60系列手機使用的是南韓SK海力士已經上市多年的記憶體。

該報導指出，這個SK海力士模組至少在2021年就已經上市，當時TechInsights在中國聯想集團的手機中首次發現該記憶體。研究人員表示，今年早些時候華為也在其Mate X3和P60 Pro手機裡使用這款記憶體。

然而，美國以國安疑慮為由，早在2019年5月就將華為列入「實體清單」，中芯國際則在2020年12月被列入這個所謂的貿易黑名單。美方對兩家中國公司祭出的貿易限制亦包括《外國直接產品規範》，這表示全世界任何地方的所有公司都不得使用美國的工具與技術為華為製造晶片。

此前業界臆測華為在新手機上採用的是2020年美國對其實施全套貿易限制之前所囤積下來的海力士晶片庫存，但如果這批晶片是在2021年上市，那麼華為究竟如何在美國圍堵之下採購到SK海力士的記憶體？

華為Mate 60系列包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+三款智慧手機，搭載海思自行研發、中芯以7奈米技術代工的麒麟9000S處理器。

因為採用了國產的7奈米處理器，華為最新推出的Mate 60 Pro高階手機讓中國人為之歡呼，但也華府引發制裁失能的激辯。

TechInsights日前為彭博拆解Mate 60 Pro時，發現內部採用SK海力士的LPDDR5和NAND快閃記憶體。該南韓晶片大廠緊急發布聲明，強調自從美國對華為實施出口管制以來，SK海力士便不再與華為有業務往來，並表示公司已經對此展開調查。

美國商務部也已經對Mate 60 Pro及其處理器是否採用美國技術、違反美國貿易禁令展開調查。周四，以美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）為首的10名共和黨眾議員聯名致函美國商務部，要求華府全面制裁中國最大手機廠華為和中國最大晶圓代工廠中芯國際，稱華為新機顯示當前的制裁措施並未發揮作用。