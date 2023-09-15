退休金逾2千萬是天文數字？達人曝解鎖關鍵

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【旺得富理財網 王順泉】如果上班族想到達成調查中顯示的理想退休金2,366萬元，每個月須存多少錢呢？專家表示，如果以股市長期年化報酬率約8%來看，每個月投入1.67萬元、30年下來可累積2,368萬元退休金。

如果採用較穩健保守的投資工具，例如股債平衡資產配置，年化報酬率約6%估算，每個月須投入2.4萬元，30年可以滾到2,350萬元。

據yes123求職網調查，上班族投資理財的目的，在可複選狀況下，依序為：「存退休金、養老金」（78.2％）、「買屋」（54.1％）、「賺更多外快」（35.2％）、「怕失業沒收入」（34.2％）、「覺得錢放著不投資，就是賠錢」（28.8％）。

調查顯示，上班族投資理財目的最多為存退休養老金，希望在離開職場後能夠生活無虞，平均估計退休金需準備2,366萬元，其中甚至有14.1%，認為要存到「5,000萬以上」。

高達87.1％上班族曾經有過投資理財的行動，選擇的投資理財工具，在可複選狀況下，依序為「基金」（70.2％）、「股票（現貨）」（69.2％）、「保險」（51.8％），以及「銀行定存」（48.6％）、「外幣」（35.3％）等。

雖然上班族理想的退休金額高達逾2千萬，但調查現階段財務狀況，卻有近5成（49.2％）上班族，目前是每月薪水幾乎花光的「月光族」，其中，28.1％屬於「需借貸度日」，處於「負儲蓄」的窘境；另外21.1％屬於「還不用借貸度日」。

而另外約5成每月薪水有盈餘的上班族，平均每個月可存9,138元；每月能存到1萬元以上的上班族，僅37.6％。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，想完全準備好退休金，確實有些難度，不過如果慎選投資工具，透過長期複利效果，小錢也能變大錢，最重要的是理財觀念的建立：「收入先減去儲蓄，才是等於支出」。