中光電智能機器人攜手日本營造業者與大型電信集團 搶灘建築工程市場

中光電（5371）子公司中光電智能機器人逐漸擴大與日本無人機服務商的合作案，其中，與日本最大電信公司之一的KDDI旗下子公司‐KDDI SmartDrone攜手，串聯電信、網路及無人機來提供應用於智慧城市、緊急資源調度和商業的全方位解決方案。

中光電智能機器人、KDDI SmartDrone與日本五大建設公司之一的大林組（OBAYASHI CORPORATION）合作，將無人機、電信工程與營造管理結合，並於日本川上大壩主體建設工程中進行演示，不僅有效提高建設工地的生產力，更解決因通過弱電場域而導致移動通信中斷、資料無法傳輸的痛點，有助於實現全自主無人測繪和監控的理想應用。在示範過程中，中光電智能機器人的自主無人機從現場安裝的自動充電站起飛，以自動無人駕駛飛行模式自主飛行於施工場域上空以進行監視、調查和擷取影像數據，並透過4G LTE和Star Link網路系統即時將數據上傳至雲端，與大林組和KDDI SmartDrone共享資料，同時透過AI分析將數據轉換為雲數據和影像，有利於研究及了解施工場域構造。

中光電智能機器人於9月14日至16日的台北國際航太暨國防工業展，展示與國際大廠合作之全自主智能無人機解決方案，更藉由不斷提升產品品質及技術能量來拓展跨國合作，同時以研發創新產品來符合關鍵基礎設施、高度人口老化、資源缺乏等嚴峻條件下的市場需求。