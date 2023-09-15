孝親獎》王尚恩打造〈媽媽〉 領略孝順意義

【中國時報 池宗玲】王尚恩擅長詞曲創作，擁有DJ、音樂製作人、電影編劇及廣告導演等身分，2018年以歌曲〈媽媽〉獲得「旺旺孝親獎詞曲精選」社會組銀獎。他回想當時瞞著媽媽，帶她到上海參加頒獎典禮的情景：「我上台領獎時，我媽媽露出這輩子最開心也最光榮的笑容，這也呼應活動主題『孝順真的是一件快樂的事』。」

王尚恩認為，孝順是做人的根本，且「孝」與「順」不同，「很多人做到孝但沒有順，譬如有撫養爸媽但卻事事頂撞、唱反調，也有人做到順卻沒有盡孝，只會一昧聽爸媽的話。」他坦言，自從發現爸媽瞞著他離婚後，就對爸爸不諒解，父子間更鮮少對話，「之前我參加孝親演唱會時，我爸爸有偷偷來聽我唱〈媽媽〉。」爸爸的主動和關心，也讓他開始反思「天下無不是的父母」這句話。

時隔5年，王尚恩接下〈媽媽〉MV導演職責，除了拍攝還一手包辦場地、尋找演員等事前工作，「我這次像是十八銅人」。為了歌曲意境，他尋找各時期與他外貌神似都有鳳眼的嬰兒、幼兒、青少年，他也演出且首次披上新郎西裝，70歲的媽媽也因不忍他四處尋角，終於點頭參與拍攝。

王尚恩表示，媽媽曾嚴格警戒他5件事，包括不能未婚生子、不能吸菸、不能喝酒、不能欠錢、不能賭博，這次看到他在MV扮演新郎，不僅在拍攝空檔詢問飾演新娘的女演員喜不喜歡他，事後還跟他說「兒子，未婚生子那條可以拿掉了」，表達想要抱孫的心情。他說，當時創作〈媽媽〉想鼓勵剛離婚的媽媽，勸她們即使生活中沒有另一半，小孩仍會是她的最大依靠；他提到，媽媽聽到歌曲後，感動之餘也鼓勵他參加「孝親獎」，用歌鼓勵其他單親家庭，「我媽那時跟我說，無私的為他人付出，會有意想不到的收穫，無畏的人也會無所畏懼。」

果然，他當時以〈媽媽〉奪下「孝親獎詞曲精選社會組銀獎」，父母也決定復婚，感情比過去更好且一路相伴到現在。