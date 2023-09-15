台積神龍擺尾！四族群領軍 10檔攻頂 祥碩、長榮登高

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美股四大指數收高，台股今（15日）小幅開高，在航運、鋼鐵、網通及IC設計族群支撐下，大盤震盪趨堅，尾盤受惠權王台積電強勢拉抬，指數終場收在最高點，收復季線。加權股價指數收市上漲113.36點，漲幅0.67％，成交量3,949.17億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計包括泰福-KY、波力-KY、全譜、辣椒共計10檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，運輸類股及電通類股表現亮眼，漲幅分別為2.48％、2.03％，玻璃類股、油電類股表現疲軟，下挫3.11％、1.23％。

權值股部分，台積電在昨日強勢填息後，今早以下跌1元、報549元開出，盤中在平盤附近震盪，直至尾盤交易放量，終場上漲8元或1.45％，收558元。聯發科（2454）將砸2,500萬美元參與安謀IPO，股價大漲4.09％，終場收在763元，創近三個月高點；此外，包括聯詠（3034）、南亞科（2408）也都強勢表態，分別上漲3.23％、3.43％。

IC設計族群也向上開攻，祥碩（5269）開盤直上漲停，雖然盤中沒鎖死漲停又打開，但終場仍大漲8.6％，同族群安國（8054）、安格（6684）、威盛（2388）也同步上漲逾8％，群聯（8299）、合邦（6103）、點序（6485）漲幅也在5％上下。

網通族群自從美國總統拜登釋出420億美元拚高速傳輸後，整體族群大受市場青睞，華通（2313）、台燿（6274）大漲逾6%，台揚（2314）、智邦（2345）、聯傑（3094）皆向上走揚，漲幅在2～4％多不等。前鼎（4908）連拉兩根紅K後，今日盤中攻上漲停後突現賣壓，終場大逆轉漲勢，小跌0.71％。波若威（3163）同樣上演衝高翻黑，終場大跌4.69％。而昨（14日）剛舉行法說的指標股華星光（4979）開盤直摜跌停板，以157.5元一路鎖死到收盤，單日下跌17.5元或10.00％。

航運股近期同樣展開攻勢，散裝航運新興（2605）大漲9.95％攻上漲停板領軍，裕民（2606）也拉逾半根漲停，益航（2601）、中航（2612）、萬海（2615）、四維航（5608）同樣漲逾3％。

與此同時，貨櫃三雄同樣大漲，長榮（2603）大漲8.22％領軍，陽明（2609）、萬海（2615）漲幅也在4％左右。

鋼鐵股普遍上漲，世紀綱（9958）領頭上漲6.57％，官田鋼（2017）、威致（2028）、聚亨（2022）、大成鋼（2027）也有3～5％漲幅。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾7％共12檔，其中6檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為泰福-KY（6541）、波力-KY（8467）、文曄（3036）、新興（2605）、立德（3058）、中福（1435）、祥碩（5269）、長榮（2603）、威盛（2388）、愛山林（2540）。

上市跌幅逾4％共12檔，其中2檔跌停，收盤跌幅前十名依序為一詮（2486）、隆銘綠能（3018）、茂順（9942）、鈺齊-KY（9802）、健策（3653）、智原（3035）、旺旺保（2816）、和成（1810）、良得電（2462）、詠業（6792）。

上市成交量前10名個股依序為矽統（2363）、陽明（2609）、華通（2313）、聯邦銀（2838）、緯創（3231）、長榮（2603）、群創（3481）、中信金（2891）、一詮（2486）、遠東新（1402）。

上櫃漲幅逾6.7％共11檔，其中4檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為全譜（6228）、辣椒（4946）、宇環（3276）、昱泉（6169）、尚茂（8291）、安國（8054）、安格（6684）、台灣銘板（6593）、友華（4120）、台燿（6274）。

上櫃跌幅逾5％共12檔，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為華星光（4979）、兆遠（4944）、上詮（3363）、陞達科技（4945）、宏太-KY（2924）、泰偉（3064）、金麗科（3228）、閎康（3587）、千附精密（6829）、全達（8068）。

上櫃成交量前10名個股依序為波若威（3163）、前鼎（4908）、上詮（3363）、台燿（6274）、正德（2641）、威剛（3260）、全達（8068）、藥華藥（6446）、中光電（5371）、先進光（3362）。