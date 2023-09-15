彰化老屋咖啡館帶頭拓荒 這區成年輕人夜聚首選

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原本在繁華台北發展的彰化囡仔李允文，5年前回鄉租下彰化市永樂街1間百年老屋，開設「咖啡烟」咖啡館，賣的雖是咖啡及甜點，卻有著小酒館的氛圍，在做出口碑下，客源日漸穩定，也吸引日式料理、居酒屋、拉麵店來開店，使該區成彰化年輕人夜間聚會首選。

李允文的努力不但讓「咖啡烟」被顧客看見，將平凡變成不平凡的過程也獲彰縣府肯定，彰化縣長王惠美與縣議員楊子賢、溫芝樺、黃千宴等人，今天參訪隱身於永樂街尾的「咖啡烟」，王惠美頒發30萬元創業奬勵金給李允文，對其築夢創業的成果肯定及鼓勵，也歡迎大家前往品味年輕人用心的好滋味。

李允文說，她在台北求學，畢業後長期在臺北網路行銷公司工作，雖早已習慣臺北熱鬧繁華的夜生活，但內心總想著要回到彰化為家鄉做些什麼，因平常工作之餘就是喜歡喝咖啡及吃甜點，因此常利用時間進修相關技能，並想著要回彰化開間具有老宅特色的深夜咖啡廳。

5年前，李允文回彰化時，經過彰化市永樂街，突然發現有1棟老屋門口貼著「租」，她隨即仔細打量，發現該屋正是自己已夢想多年的老屋咖啡店樣貌，隨即連繫招租人，談好條件後，開始著手圓夢，之後就辭掉台北的工作，返回故鄉進行夢想工程。

李允文表示，她返鄉開店時，也決定與男友林登元結婚，兩人開始將老屋重生，命名為「咖啡烟」，是為感念爺爺對於她回鄉創業的支持。

他們店內賣的有獨家特調咖啡、招牌手作甜點，還有販售啤酒和炸物，創店之初該路段只有他們這家店，幾年經營下又多了拉麵店、居酒屋等店家，每到夜晚都吸引許多年輕人聚會。

李允文指出，對於創業的青年人來說，彰化縣青年就創業補助是非常好的政策，補助金對他們來說有如及時雨，尤其補助金給的時候正值疫情期間，當時店裡的生意也已到達瓶頸，他們剛好可以利用補助金來加強實體店面及網路行銷。

這幾年她和丈夫也有了愛的結晶，她說，他們一家人會一起努力下去，讓彰化的鄉親即使在深夜的時候，也可到她的店裡來喝杯充滿溫度的咖啡。