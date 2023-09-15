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《電通股》文曄併Future吞大補丸 明後年營收、獲利撐竿跳

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【時報記者王逸芯台北報導】文曄(3036)以38億美元全現金收購Future Electronics的100%股份，因為兩方主攻市場的重疊性低、互補性高，使得兩家公司的合併可以為彼此產生營運互補效應，法人就樂觀預估，假設文曄併Future Electronics順利在2024年上半年完成交割，則文曄2024年、2025年營收、獲利大進補，2024年每股獲利上看1股本，2025年每股獲利更是有機會進一步成長到逾15元。

文曄以全現金38億美元併購加拿大的Future Electronics，由於文曄主要業務是在需要大量但利潤率較低的Fulfillment(履約)業務市場；而Future Electronics主要發展的則是較少原廠直接支持，且需要依靠通路商加值服務的大眾市場。另外，文曄的終端銷售市場以消費性電子市場為主，但Future Electronics在汽車電子與工業等非消費性電子的比重超過五成以上，兩者主攻市場的重疊性低、互補性高，使得兩家公司的合併可以為彼此產生營運互補效應。

展望2024年，文曄併購Future Electronics案，預計於2024年上半年完成交割，等於Future Electronics將於2024年下半年開始貢獻文曄的營收與獲利表現，以此假設前提下，法人更新預估文曄2024年營收營收年增加上看2成，歸屬母公司淨利年增更是上看9成，每股獲利上看一個股本，不僅如此，預估文曄2025年營收同樣年增上看逾2成，歸屬母公司淨利年增加上看5成，每股獲利上看逾15元。

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