國境之西地標「台西海螺」毀損蒙塵 雲縣府：編列經費擦亮

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雲林縣台西鄉五條港碼頭旁有1座巨型裝置藝術「台西海螺」，記錄30餘年前雲林縣政府斥資2億多元，開發67公頃「台西海園觀光園區」，如今海園不復存在，海螺也荒廢毀損，雲林縣政府15日表示未來海園舊址將規畫為產業園區，因此會編列預算整修海螺，擦亮國境之西地標，並作為產業園區入口意象。

台西海園於1989年由雲林縣政府及當時省政府交通局，耗資2億7000多萬元開發興建，希望配合雲林沿海養殖漁業發展觀光產業，但因缺乏長遠規畫，園區荒廢10餘年，2013年縣政府盼重啟海園生機，規畫生態園區，最後仍未成功，大片土地閒置至今。

雲林縣長張麗善表示，目前縣府推動縣內9大產業園區，「台西智慧綠色產業園區」是其中之一，目前已列入行政院綠能專案平台加速審查中，園區面積約81.48公頃，產業產值估計60億元，可容納廠商家數約50家，預計可提供1200人就業機會，有效帶動地方經濟發展。

張麗善說，近幾年縣府積極活化台西，除了開發產業園區，更希望提高觀光休閒量能，因此打造「雲林台61幸福公路」，串聯台西、四湖、麥寮等沿海鄉鎮景點；並藉由頹屋整建，重現「台西第一街」中山老街風貌，成為觀光打卡景點。因此有必要整修海螺地標，記錄台西發展史。

縣城鄉發展處處長林長造指出，台西海螺興建於1992年，高10公尺、寬25公尺，因年久失修，海螺內外的陶片、瓷片，以及螃蟹、魚類等造型小配件均已嚴重毀壞，內部也因沒有施設排水系統，遇雨就會積水，將與相關局處共同合作進行修整，再現國境之西特色地標。