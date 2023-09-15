觀光署成立 首任署長周永暉：推進3重要工作

歷經多年組織改革，交通部觀光署今（15）日揭牌，首任觀光署長周永暉表示將推進三項重要工作，包括：促進產業動能，加速振興觀光產業經濟，將在最短時間內籌組顧問團；改變與擴大產學合作新模式，解決人力需求問題與培訓觀光人才；深耕國際旅客市場。 周永暉致詞時表示，觀光署的成立，是台灣觀光發展跨步向前的重要里程碑，他並笑說感謝交通部長王國材每次指派工作都會想到他，讓他有機會為國家服務，希望帶領全體同仁讓觀光產業走出疫後困境。 周永暉說，觀光署成立後必須要更貼近產業界，他將展開以下三項重要工作：首先，促進產業動能，加速振興觀光產業經濟，廣納建言集結共識。同時會擴大「三部二會」合作，強化文化部、農業部、教育部，尤其體育及修學旅遊，和客委會及原民會，讓旅遊體驗有更豐富的內涵與符合時代脈動，如推動生態旅遊及部落旅遊等。 其次，改變與擴大產學合作新模式，解決人力需求問題與培訓觀光人才。包括鼓勵基層建教生及中高齡二次就業人力投入職場，以及推廣類似高雄餐旅大學與晶華飯店培訓模式等，並因應高齡化社會，掌握不同年齡層旅遊需求。 最後是深耕國際旅客市場，加速恢復台日韓北三角及台越菲南三角來台旅客數，以郵輪重鎮的釜山與消費商機的雙印（印尼及印度）為重點，加速開發及先設越南、泰國、英國等3站旅遊服務中心，再成立駐外辦事處，這部分需要行政院副院長鄭文燦幫忙。他也提到將積極整備兩岸旅遊，樂見兩岸觀光旅遊，以交流和溝通來促成觀光往來。 周永暉也提到觀光署的組織架構揭示了3個努力方向。首先，景區發展組與旅遊推廣組是由原本的技術組及國旅組整編，要和地方政府及各民間業者展開合作，帶動在地觀光產業鏈。其次，過去的業務組正名為「旅行業組」，加大力道與台灣觀光協會共同合作引客。最後，新增資訊室與旅宿組，該組5年多前以臨編方式成立，現在正式納入組織，要全力啟動智慧觀光，協助觀光飯店及輔導民宿品牌化、國際化。