華碩ROG×三菱重工空調前進六都電競賽 攜手打造體驗屋

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品牌廠華碩旗下電競子品牌ROG玩家共和國，再度跨界出圈、攜手百年日商三菱重工，首度合作打造「尬電！潮涼．爽」空調電競體驗屋，於9月16～17日在高雄流行音樂中心舉辦的六都電競賽亮相。

ROG長期以來為六都電競賽唯一指定使用的電競品牌，今年除了持續提供給力的頂級硬體配備外，聯手以頂尖技術打造精密重工業的三菱重工空調，透過打造出舒適靜音、高效節能的空調產品，攜手建置獨一無二的質感電競空間，讓所有玩家沉浸式體驗無可取代的舒適氛圍。

三菱重工在現場配置頂級旗艦機款ZSXT系列，特殊升級的開闔面板創造絕佳迴風空間、超大扇葉設計導風吹送更遠，智慧眼偵測功能更是利用科技節能，讓每個角落都能達到剛好的舒適感，19dB的超靜音表現，搭配內建4K UHD顯示面板，同時結合可超頻144Hz畫面更新率的ROG Swift系列電競螢幕、具AI降噪功能與環繞音效的ROG Delta S電競耳麥，以及穩固且能提供全身支撐的ROG AETHON電競椅，讓玩家們在軟硬體全力支援下將戰力集中。

為了貼近電競氛圍，三菱重工特別打造全台唯一的ZSXT限定版「潮黑」空調，以黑色系的簡約外型，以全新視覺風格呼應電競潮流感，更讓空調為電競空間帶來更多的科技感與時尚感，使電競愛好者擁有更好的遊戲體驗外，同時也感受到三菱重工空調與ROG跨界合作共同為電競玩家與居家空間帶來的創新與突破。