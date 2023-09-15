日本藝術家交流聯展 「25毫米」距離呈現生活觀察

繼今年6月與日本櫻木畫廊合作的台日交流展，朝代畫廊再推出五位日本藝術家的交流聯展，以《25毫米的共鳴》為展名，藝術家分別以繪畫、雕塑、裝置，複合媒材等型態的作品，以各自的創作語彙，將他們的生活觀察心得呈現在台灣觀眾面前。

《25毫米的共鳴》取自藝術家三友周太提出的作品概念，他曾被來自波蘭的Robert Seikon於2016年在朝代畫廊外牆所繪製的壁畫創作紀錄吸引，其井然有序的線條給了藝術家發想作品的靈感。這次展出的裝置作品，藝術家注視著畫廊外牆上的壁畫條紋，並使用這些條紋的寬度「25毫米」來創作，也意味著將他人的生命軌跡融入自身，象徵著人與人之間的聯繫。

上出由紀作品是以不斷疊加的照片，以及在照片上的繪畫，讓自似多重曝光的照片、空間失去特定性，而人物花鳥等元素則隨機被強調或隱沒，藝術家與觀者在作品畫面前，彷若同時超脫了線性時間的概念。欲以此表達「記憶」對於人的意義，她認為記憶是過去確實存在的集合，它們在任何時空下都可以被反覆回想以支撐「現在」，而藝術便是對「現在」的表達；透過觀看，觀眾和藝術家便是共享當下。

山崎小枝子多年前因看到了讓她憤慨不已的虐童新聞，開始創作《無法被擁抱的孩子》系列，藝術家筆下的小孩身體纏繞著帶刺的鐵絲，希望能藉此向傷害他／她的人反擊，並呼籲社會重視此問題。前幾年新冠疫情蔓延全世界，她轉而意識到保護這個世界兒童的唯一方式，是與地球和所有的生物一同進化並共生，於是改以繽紛正向取代了悲情苦難。

小木曽‧韋茲‧恭子亦是以繪畫表現汲取於日常生活的感觸，新冠疫情肆虐時，藝術家擔心起住在遠方的父母，所以請父母每天拍攝散步的情況，這行為持續了3年之久。經過藝術家不斷耐心鼓勵，他們拍攝照片的構圖從原本的生疏拙劣，進步到可以自豪地在照片旁寫下「我正在創作藝術！」等字樣，這個過程對小木曽‧韋茲‧恭子來亦有所啟發，也藉此重新思考起「距離與日常」的關係。