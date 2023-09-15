萊豬流向不明 苗栗養豬協會籲多吃在地豬肉

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執政黨去年開放萊豬後，對萊豬的檢驗及流向管控始終未透明化，苗栗縣養豬協會15日舉辦國產豬肉推廣記者會，理事長廖秀紅就呼籲民眾要多注意有食安疑慮的豬肉、雞蛋等農畜產品，多吃苗栗縣在地豬肉，或是苗栗縣肉品市場所售出的豬肉才有安全健康的保證。

廖秀紅表示，萊豬從去年開放以後，對國內食安造成很大的疑慮，讓民眾非常害怕，豬肉又是國人生活中不可缺的食物，呼籲鄉親食用苗栗縣在地飼養的豬肉，在地豬肉都有經過檢測，絕對不含瘦肉精，才能讓民眾吃的安心安全。

苗栗縣養豬協會指出，隨著國際畜牧產品的開放進口，加上近年來原物料成本高漲和通貨膨脹，對於我國的農畜牧業產生相當的衝擊。在輔導養豬產業升級、轉型，進而提升台灣豬的品質與競爭力，為了推廣苗栗縣健康豬肉的安全與衛生，宣揚「在地生產、在地銷售(消費)」觀念，社團法人苗栗縣養豬協會在輔導縣內養豬業者有諸多顯著成果。

例如，在推動「養豬場現代化轉型升級」導入整合型設施、沼液沼渣農地肥分使用、畜牧業死廢畜禽清運、工農攜手畜牧資源再利用豬隻死亡保險強制加保、國產生鮮豬肉溯源管理系統QRcode、排放許可證展延及變更、畜牧場廢水定期檢測申報、畜牧場再利用檢核與協助網路申報、符合放流水作植物澆灌申請、產地標示、超市生鮮肉品冷藏及冷凍區隔、畜牧場自用自製飼料登記證展延、非洲豬瘟與豬病防疫及生物安全教育宣導、行銷推廣品嚐活動等，為農業循環經濟盡一份心力。

苗栗縣長鍾東錦到場致詞時表示，苗栗鄉親從最近的7月普度到8月中秋祭拜或是烤肉，都會消費大量的豬肉，鄉親現在都非常重視食安問題，針對最近巴西雞蛋問題，他已責成衛生局加強稽查，請鄉親放心採用苗栗縣本地生產的豬肉雞蛋。