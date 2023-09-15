馬達加斯加音樂家Kilema第四度慈善音樂會

無論偏鄉與否，孩子們若有機會接觸到不同類型的文化刺激， 都是相當珍貴而讓人興奮的經驗。 常在全世界演出的Kilema與台灣也有著十年淵源。由於馬達加斯加與台灣均傳承了南島語系的文化，Kilema對於台灣一直懷有一份親切感。Kilema從2017年就開始與台灣待用課程協會一起走入台灣偏鄉，為台灣的孩子們帶來音樂會，音樂的力量能超越語言與國界，消彌人與人的距離。Kilema在往年的活動中，與孩子們分享用生活中的環保物件製作樂器，從小用各種出乎意料的材料演奏讓自己享受音樂的快樂如長度不一的水管等，透過這樣的方式，邀請和孩子們打開胸懷、感受生命中更多的可能性。

睽違疫情3年多，橫跨海洋近一萬公里距離，於深根花蓮近50年的法國劉一峰神父所創辦的安德啟智中心舉辦，即是多年來花蓮教養身心障礙兒童的一個重要機構， 此次為服務身心障礙者的住宿家園共享超過10種不同樂器的音樂饗宴，期待能為孩子們帶來有別於以往的感受與啟發。

演出時除了與大家一起共舞外， 也在安可曲時Kilema與現場許多阿美族的觀眾一起同唱《太巴塱之歌》，見證了音樂的奇異力量。劉神父表示，「不僅是住民，連所有工作人員與自己，都很享受音樂會的過程」。台灣待用課程協會兩位創辦人林才越與陳欣婷，除了在2020年捐過一件大型雕塑給劉神父的玉里天主堂外， 此次也特別為安德啟智中心留下兩張Kilema的音樂CD，讓住民可繼續回味音樂美好的記憶。

另一場慈善音樂會舉辦於南投的「半山夢工廠」（Babbuza Dreamfactory）， 歷經9 年打造，室內開放面積達5086 坪， 董事長吳宜叡推行著「灣島文化館與世界南島中心」，是全台唯一以台灣原始住民觀點出發的文化館，硬體設施規畫耗資千萬元，館內文物、古物、國內外學者專家的論文檔案整理超過6年，透過六大證據的闡述，讓大家更認識台灣在地理位置、歷史意義的重要性。此次音樂會在高30.8公尺、內徑10公尺的金氏紀錄生命巨樹前舉辦， 讓南投當地學校師生與參與民眾，享受難得的音樂盛宴。

台灣待用課程協會「透過藝術與文化，為偏鄉孩子打開視野與想像」的初衷，協會時常奔走於各縣市偏鄉、一點一滴地為孩子們的成長找尋資源，期許能夠透過長時間的、連貫的陪伴，讓孩子們能夠找到自己的方向。由於尚未有公部門補助，台灣待用課程協會長期以義賣為主，包括花蓮小農「美妙養蜂場」的蜂蜜，45度角畫家金根鴻捐出的複製畫、日籍攝影師岡本孝捐出拍攝台灣最美的後花園-花蓮的作品、旅美藝術家蔡爾平的微雕塑、策展人陳欣婷長年捐出收藏包括日本浮世繪、瓷器等，而「浩詠國際」的總經理高浩涵先生也連續提供美聲天王波伽利和搖滾詩人史汀Sting的簽名葡萄酒參與網路義賣，並且以其收益百分之百不扣成本挹注於長年以藝術陪伴偏鄉的「待用課程」計畫。相關的支持不僅僅是實質地幫助了偏鄉，對於長期深耕的協會也是相當具有意義的鼓勵。具有國際策展經驗的陳欣婷表示，「最重要的價值是帶給台灣孩子們多一點的眼界、希望與勇氣。透過藝術陪伴，讓孩子們的想像力可以更多地延伸、繼續保有樂於嘗試新事物的初心。甚至經由Kilema的生命經歷，鼓舞孩子們有多一點勇氣，去追求屬於自己的未來」。