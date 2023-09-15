在新北買房要花51年租金 「房價租金比」曝這3區別再租屋：有甜甜價就衝

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該買房還是租房好？根據新北市地政局112年第一季新北市不動產市場分析季報揭露，可用區域的「房價租金比」觀察，以新北市來說，111年房價租金比為51，相對租屋友善，但仍有3區被評為租不如買，較適合直接購屋。

第一季新北市不動產市場分析季報統計109年至111年期間租賃住宅建物型態、坪數偏好，而新北租賃主力為30至50坪的大樓產品，進而由此數據換算「房價租金比」。

「房價租金比」是以「平均房屋總價格」除以「平均年租金」，代表在不考慮利息以及房租價格變動的情況下，「該房產總價可以在同區域租屋多久時間」，數字越大，代表在假設條件不變下，租屋相對購屋成本低。

該季報指出，111年新北市的房價租金比為51，等於買30至50坪的大樓，得花上51年的租金，已遠超過一般所認知房價租金比低於35，適合買房的區間。

新北市房價租金比，以土城區的57居冠，其次為板橋區53、新莊區52、中和及新店區皆為51、三峽區50。新北市不動產市場分析季報分析，土城區主因是近年房價漲幅遠高於租金漲幅所致，而板橋區房價租金比53，則是因近年租金下跌，適合「以租代買」。

上述6區除了新店區之外，皆被評為「買不如租」。至於「租不如買」的區域，像是房價租金比相對低的淡水區，或是房價租金比下跌區域如永和區、林口區，這兩區因租金漲幅大於房價漲幅，較適合「以買代租」

新北市不動產市場分析季報指出，由於111年新北市房價租金比51，顯示房價仍然偏高，對於租客來說相對友善，然而租金漲幅仍略高於房價漲幅，因此，近三年房價租金比呈微幅下跌趨勢。