社區管理費捉襟見肘怎辦？公共基金能救急？

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社區管理費的公共基金部分，大都以「定存」方式存在金融機構獲取穩定的利息。不過，金融機構的定存利息卻少的可憐，百萬定存一年僅有利息約1.6萬元。有社區的區分所有權人質疑，為何公共基金不能投資股債，來獲取更高額的利潤，挹注社區繁榮發展。

據了解，目前社區存在金融機構的定存，若是100萬元，每月約可領取1,308元的利息，一年可領取15,696元紅利。若有500萬元分五個帳戶定存，則一年可獲取78,480元利息。可謂杯水車薪的紅利，因為大樓社區單是修膳電梯，花費就數百萬元，也難怪不少社區的管理費，年代愈久，愈是在各種物業管理及修膳費的相關支出上，顯得力不從心。

有社區的區分所有權人表示，社區若擁有300萬元至500萬元的公共基金，則投資股票型基金或布局績優股的永續經營企業，如台塑集團、鴻海、台積電、台達電、廣達、瑞儀、健鼎、聯詠、聯發科、統一、遠東新等，則抱持的時間愈久，每年配發的股息紅利的累積也愈有感，則公共基金的愈趨壯大，自然可強化社區的繁榮發展。

據了解，社區的公共基金從住戶繳交的管理費而來，當然也有建商在建置社區時，依社區規模提撥一定比例的金額，用來維持社區發展的經費。

這些資金一般分成兩部分，即公共基金負責社區有臨時或重大費用支出時，才予動用；其他支付物業管理、保全員、清潔員、垃圾清運費及辦公費等一般經常性支出，則係動用社區住戶繳交的管理費。因此，社區的公共基金一般多以定存方式，存在金融機構獲取微薄的利息。

據了解，截至2015年底的有關單位的統計，全台的社區已逾4,100單位，若每個社區在金融機構以定存方式抱持公共基金，則目前在金融機構變相「凍結」的社區公共基金，已逾數百億，這些資金若能安穩且有效的應用於投資績優股或ETF或股票型基金，對穩定股市發展，自有一定程度的正向效益。