泰安產險傳愛到偏鄉 探索學習無限可能

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為開展偏鄉教育機會，彌平城鄉差距，泰安產險累積捐助數千萬元經費，長期關懷偏鄉原住民學童的教育與身心發展，支持「苗栗縣泰安鄉泰安國民中小學」規劃舉辦「第三學期（暑假）多元潛能開發課程與活動體驗營」，至今已邁入第21年，執行迄今超過上千位原住民學童渡過充實有意義的快樂暑假。期待藉由該計畫，啟發學童天賦潛能，在多元學習中充實技能、認同自我文化，激發追求美好未來的動能。歷經多年潛移默化，該校畢業生持續就學至畢業比率，從原本的17％提升至78％。

在銜接學校日常教育體制第一、二學期之間的空檔，泰安產險每年捐助該校在暑假「第三學期」舉辦課程和活動體驗營，讓資源相對有限的偏鄉學童，透過課程安排讓學習不中斷，免於在部落山林間茫然渡過。歷年來豐富的營隊課程，例如了解原住民文化（泰雅母語／歌謠／舞蹈／弓織／串珠等技藝）、單車夏令營、城鄉交流暨藝文欣賞（企業參訪、國家音樂廳／戲劇院等），增廣學童視野，燃起多元學習的興趣。

在9月15日泰安國中小至泰安產險總公司舉辦「第三學期（暑假）成果發表暨保險工作體驗」，每位學童分享暑期課程中，所面臨的挑戰、心得，在過程中留下美好回憶與寶貴的學習體驗。活動當日，泰安產險志工隊與師生們互動交流，勉勵學子不斷向上，培養自信、自立外，另結合專業，推廣保險教育，建立風險管理的觀念，進而認識保險精神與本質。

此外，學童在參訪中，實際了解辦公環境及體驗一日保險工作，啟發未來對職涯發展更多想像。

泰安產險秉持長期、專注所需、員工投入的信念，前進泰安鄉為原住民學童注入創新活力，用教育創造無限可能，以行動具體實踐「誠穩信實，止於至善」的企業文化。