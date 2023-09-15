《盤後解析》權王神龍擺尾 助攻季線到手、周線翻紅

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【時報記者王逸芯台北報導】台股今(15)日在美股收高帶動下，加權指數小漲開出後震盪，瞄準季線帶量啟動攻勢，高股息ETF續創 高，尾盤權值股上演神龍甩尾，台積電、聯電等權值股急拉，終場收漲113.36點、報在16920.92點、成交量3949.17億元；台股周線翻紅、本周指數收漲344點。

權值股部分，台積電(2330)開低震盪，尾盤拉高，黑翻紅拉高收漲1.45%、報在558元，收在今日最高點，也成為帶動台股尾盤大漲逾百點的最大功臣；聯電(2303)同樣也是尾盤急拉翻紅，收漲0.53%、報在47.6元；聯發科(2454)參與Arm(安謀)IPO，市場給予正面肯定，股價大漲逾4%，報在763元；鴻海(2317)則相對弱勢，終場收小跌0.47%、報在106元。

IC設計今(15)日強勢吸金，高價股有祥碩(5269)挾轉投資文曄(3036)併購消息，早盤一度攻上漲停，終場收漲8.6%，愛普*(6531)大漲逾4%。另外，威盛(2388)大漲逾8%，來頡(6799)收漲逾4%。

航運股今重新揚帆，貨櫃三雄長榮(2603)開高走高，一度攻上漲停，終場收漲8.22%，陽明(2609)、萬海(2615)分別收漲4.15%、3.58%。散裝航運部分，新興(2605)攻上漲停，裕民(2606)大漲6.6%，四維航(5608)上漲4%。

分析師表示，美國就業報告透露降溫跡象，市場預期9月暫停升息，有利資金行情。產業部分，近期蘋果、華為接連發表旗艦新機，規格皆有明顯突破，有望帶起手機換機潮，第四季消費電子旺季可望持續加溫。近期台股回檔後再次力守半年線，目前半年線仍在上行趨勢，具強勁支撐，短期台股在季線與半年線間區間震盪，操作上可以汰弱留強，並關注趨勢題材股，搭配旺季備貨的消費性電子類股布局。

下週美日台即將召開利率會議，預期美台將按兵不動，可以繼續觀察更多經濟數據，日本則維持殖利率曲線控制，繼續保持貨幣寬鬆。另外，下周也將公佈台灣外銷接單，目前全球製造業仍處於庫存調整階段，關注美中終端消費表現。