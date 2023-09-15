協助雇主打造堅實長遠生產力 移工留才久用方案鼓勵申請轉任

「移工留才久用方案」自去（111）年4月30日起實施，勞動部積極鼓勵國內雇主可將現有所聘僱符合資格的優秀資深移工申請轉任或於聘期屆滿後聘僱為中階技術人力，對於雇主及轉任的移工有相當多的好處及優點，且申請流程也相當簡便。另為進一步鼓勵雇主申請聘僱中階技術人力，勞動部近期也調整縮短雇主辦理國內求才招募期間，以利雇主加速取得中階技術人力聘僱許可，積極協助雇主申辦中階技術人力。

位於桃園市一家成立30餘年的金屬表面處理業製造公司，知悉勞動部推動「移工留才久用方案」後，即陸續將廠內現聘僱或國外曾聘僱總計逾50名優秀資深移工申請轉任為中階技術人力。該雇主表示，公司會隨著訂單多寡、淡旺季等因素，需求人力差異甚大，該公司收到勞動部派發的移工留才久用宣導傳單後，深覺此項政策具有以下優點：一來可以使中階技術人力成為公司的種子教官，在公司有大量新進員工時能擔起教育及訓練之責，協助公司培養更多優秀資深移工；再者這些資深移工轉任中階技術人力後，原藍領名額可釋出，使公司能更有彈性的分配整體移工名額。此外，也因為這些優秀資深移工在廠內服務多年，對公司有深厚的情感與信賴，將優秀移工轉任中階技術人力無須有遭業界其他廠商挖角的疑慮，進而成為公司的長期穩定生產力，因此該公司對於政府推動「移工留才久用方案」政策給予高度的評價。

另外，該公司所聘僱轉任中階技術人力的小捷亦表示，當初他經由公司告知符合成為中階技術人力的資格並詢問申請意願時，他認為臺灣的工作環境很好，而且薪資收入穩定，與同事的相處也都很愉快，加上能繼續留在臺灣從事他專長的技術工作，也讓他決定成為中階技術人力為公司貢獻。而且中階技術人力的政策也能讓那些有學習心的年輕人看得到未來，只要持續精進自己的工作能力，就能繼續待在臺灣長期工作。他也鼓勵只要有符合申請中階技術人力資格的優秀移工，都能繼續留在臺灣貢獻自己專業技術，讓臺灣的產業越來越好，工作環境跟薪資條件也都能再提升。

勞動部進一步說明，為積極協助產業類雇主留用優秀資深移工，勞動部已採行許多簡化措施，調整縮短雇主辦理中階技術人力國內求才招募的期間，以利雇主加速取得聘僱許可。目前已經核准逾千家產業類雇主聘僱中階技術人力，勞動部呼籲符合申請條件的產業類雇主積極提出申請，為企業的長期發展提供穩固優質的勞動力，創造雇主與移工雙贏的局面，進而提升我國整體產業及經濟發展的競爭力。

雇主或民眾想瞭解更多申請資訊，可上「留用外國中階技術工作人力計畫資訊專頁」查詢相關規定與更多訊息，或電洽電話服務中心（02）8995-6000，將由專人提供諮詢服務。