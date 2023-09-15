走出戶外組隊挑戰淨零綠生活實境解謎遊戲 「鴞之宇宙RPG -內特尼羅鎮」

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為鼓勵民眾走出戶外，並至環境教育特色場域，認識環境與吸收環境知識，提升環境素養，環境部於15日發布第2款環境教育實境解謎遊戲「鴞之宇宙RPG-內特尼羅鎮」，遊戲中設計4個關卡，讓民眾透過園區之裝置藝術設計、宿舍建築工法、製糖原料程序等破關過程，學習「使用取代擁有」、「提升居住品質」及「倡導低碳飲食」等綠知識並能融入生活中。

環境部結合淨零綠生活之政策及環境教育設施場所「橋頭糖廠文化園區」之特色，再度推出「鴞之宇宙RPG -內特尼羅鎮」實境解謎遊戲，活動完全免費。讓民眾在解謎過程中學習綠生活知識，珍惜地球資源，落實保護環境行動，共同達成淨零排放目標。

本次另規劃2個線上版關卡，民眾不必到現場即可運用360度VR展間導覽解謎，透過網頁的VR展間導覽功能找尋畫面中的線索，結合高雄捷運地圖及「橋頭糖廠文化園區」園區綠色景點體驗「永續觀光樂悠遊」；探索製糖過程中產生的廢棄物如何成為日用品，瞭解「綠色消費」選擇友善環境（再生材質）的日用品也是環境保護的行為。

環境部表示於9月15日至17日辦理「玩家搶鮮體驗」活動，邀請遊戲網紅「小熊Yuniko」及「小豬豬的奇幻冒險」一同體驗「鴞之宇宙RPG-內特尼羅鎮」遊戲！來不及搶鮮體驗的民眾也不要灰心，於9月28日起在「橋頭糖廠文化園區」開放時間，於該園區冰品展售中心櫃檯現場領取「鴞之宇宙RPG-內特尼羅鎮」實境解謎遊戲探險包，即可免費體驗，建議體驗年齡層為12歲以上之一般民眾；12歲以下民眾建議由老師或家長陪同免費體驗；實境解謎遊戲探險包數量有限，領完為止。

環境部邀請大家一起走到戶外，用嶄新方式認識這陌生又熟悉的居住環境，用遊戲探索環境，學習淨零綠生活知識，進而落實行動，友善環境及珍惜資源。對環境教育實境解謎遊戲有興趣的民眾，可持續關注環境部活動官網或臉書粉絲專頁。