總統科學獎出爐 得獎的是他們

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

總統府今天（15日）公布3位總統科學獎得獎人分別是中研院士「數理科學組」葉永烜、「生命科學組」李文雄及「應用科學組」胡正明，預定於10月24日舉行頒獎典禮，每人可各獲獎座及獎金200萬元。

總統府今天表示，總統科學獎委員會公布「2022-2023年總統科學獎」得獎名單，共3位得獎人獲得此殊榮，分別為「數理科學組」中央研究院士葉永烜、「生命科學組」中央研究院士李文雄，以及「應用科學組」中央研究院士胡正明。

總統府指出，今年選出的總統科學獎得獎人葉永烜、李文雄及胡正明分別長期深耕數理科學、生命科學、應用科學等專業領域，並不斷進行科學創新突破，成果豐碩，成就非凡。每位得獎人的科學成就及重要貢獻，不僅提升台灣學術聲譽及國際競爭力，對於增進人類生活福祉更有深遠的影響，實為台灣學術界的最高典範。

總統府說，總統科學獎的設立，是以提升台灣在國際學術界的地位為宗旨，並獎勵數理科學、生命科學、社會科學及應用科學領域在國際學術研究上具創新性且貢獻卓著的學者，尤以對台灣社會有重大貢獻的基礎學術研究人才為優先獎勵對象。

依照「總統科學獎遴選要點」規定，總統科學獎委員會由中央研究院長擔任召集人，國科會主任委員擔任副召集人，共由15位委員組成。此獎項自民國90年開始舉辦，每2年頒發1屆，是台灣最高榮譽的科學研究獎項。

總統科學獎委員會指出，這屆總統科學獎共計收到20件提名案，經各遴選小組進行審查，以及總統科學獎委員會聯席會議討論票選後，計遴選出3位得獎人提報總統府核定表揚。

總統府表示，為表彰得獎人的貢獻，預定於10月24日舉行頒獎典禮，將由總統親自頒發獎狀1幀、獎座1座及獎金200萬元